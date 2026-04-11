Firman acuerdo federación de Pentatlón Moderno y la marca Venko

La alianza con la entidad cubana no solo ofrecerá respaldo material, también permitirá compartir el crecimiento, la profesionalidad y la proyección internacional de los atletas

La Habana.- LA FEDERACIÓN Cubana de Pentatlón Moderno (FCPM) firmó un acuerdo de patrocinio con la marca local Venko, que representa no solo respaldo material, sino también compartir el crecimiento, la profesionalidad y la proyección internacional de sus atletas.

Amparada en la Resolución 41/2025 del presidente del Inder, esta rúbrica fue ponderada por Frank Alberto Martínez, titular de la FCPM.

«En medio de desafíos y limitaciones, nuestro deporte continúa avanzando con firmeza, apoyado en el talento, la disciplina y la voluntad de superación de quienes lo integran», dijo a JIT.

Agregó que «esta alianza simboliza confianza en nuestro proyecto deportivo y en el futuro que construimos rumbo a importantes compromisos internacionales, en especial en este inicio de ciclo, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026».

Venko no es solo una marca de ropa, reconoció, es un socio que contribuye directamente a mejorar las condiciones de preparación y presentación de los atletas, fortaleciendo el camino hacia mejores resultados.

Explicó que la marca de ropa deportiva orienta su trabajo al diseño y confección de prendas técnicas, especialmente ideadas para el rendimiento físico y el entrenamiento.

El acuerdo con la FCPM, como aliado estratégico, aportará vestuario deportivo especializado, que incluye uniformes, ropa de entrenamiento y equipamiento técnico, así como tecnología textil adaptada a las exigencias del deporte como ligereza, transpirabilidad y resistencia.

También cooperará con la identidad visual y la profesionalidad de los equipos, elevando la imagen institucional.

«Venko forma parte de una nueva generación de proyectos deportivos que combinan innovación, diseño moderno y compromiso con el desarrollo del deporte, apostando por acompañar a atletas e instituciones en su perfeccionamiento», señaló Martínez.