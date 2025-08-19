Cuenta regresiva promete más alegrías

EN MEDIO de una recta final que promete buenas noticias, la delegación cubana iniciará la jornada de este martes instalada en la novena posición del medallero de los II Juegos Panamericanos Júnior. Luego del “lenvantón” dado por los cinco premios del atletismo en su debut, incluido el oro de la discóbola Alejandra Mesa, los de la Isla muestran ahora cinco coronas, igual cantidad de platas y seis bronces para un total de 16 premios en una clasificación dominada por Brasil. A los del Gigante Sudamericano nadie puede darle alcance. Su balance de 58-28-38 es imposible de superar, incluso faltando aún varias jornadas de competencia, pues Colombia (27-16-25) y Estados Unidos (23-28-24) que son sus más cercanos perseguidores andan demasiado lejos. El Deporte Rey debe seguir dando alegrías a los antillanos, pues apenas comenzó su programa y todavía queda mucho por hacer sobre la pista del estadio del Parque Olímpico Paraguayo. De momento este martes habrá que prestar atención al segundo día de competencias para Josmi Sánchez, líder del decatlón con 3982 puntos tras las cinco primeras pruebas. Igual estarán en finales Reynaldo Espinosa (100 metros), Aniel Molina (salto de longitud), Enmanuel Ramírez (impulsión de la bala) y Melissa Padrón (800 metros). En el Centro Acuático Olímpico, que pronto acogerá la natación sincronizada, tendrán su jornada de adiós los clavadistas y seguir especialmente a Frank Abel Rosales será la tarea de muchos. Medallista de oro del trampolín desde un metro, el matancero estará esta vez en la final desde el de tres metros y pese a algunos fallos en la eliminatoria es uno de los favoritos a subir al podio. El voleibol entre hombres tendrá un partido crucial ante los brasileños como cierre del grupo B y de lo que suceda dependerá su posiblidad de ir en busca de medallas. Las duplas de voleibol de playa igual continuarán la fase de grupos tanto entre hombres como en el torneo para mujeres, mientras el tenis de mesa retome las acciones en la prueba de equipos. Un martes de adaptación a las condiciones de las sede y celebraciones de congresillos técnicos vivirán disciplinas convocadas para los días finales de los Juegos. Natación artística, luchas, canotaje y levantamiento de pesas son los involcurados y varios con protagonismo dentro de los propósitos de un mejor lugar en el medallero.