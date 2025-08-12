Noveno lugar para el caibarienense Elier Miranda Mesa

El Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa, se ubicó en el noveno lugar de la tercera edición del torneo internacional de ajedrez de Aguascalientes en México luego de concluir con seis puntos de nueve posibles.

Elier, ganó cinco cotejos empató en dos y cedió en otros dos para de esta manera quedar entre los puestos del 6to al décimo tercero 9no por desempate.

En el 1er lugar quedó el Gran Maestro de México, Eduardo Martínez con 7 puntos, igual cifra para el Gran Maestro cubano, Luis Ernesto Quesada y en el tercer lugar en Gran Maestro Colombiano Sergio Barrientos, pero ambos con peor desempate que el triunfador del torneo