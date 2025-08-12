martes, agosto 12, 2025
Lo último:
Deportes

Noveno lugar para el caibarienense Elier Miranda Mesa

Oneldys Santiago

El Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa, se ubicó en el noveno lugar de la tercera edición del torneo internacional de ajedrez de Aguascalientes en México luego de concluir con seis puntos de nueve posibles.
Elier, ganó cinco cotejos empató en dos y cedió en otros dos para de esta manera quedar entre los puestos del 6to al décimo tercero 9no por desempate.
En el 1er lugar quedó el Gran Maestro de México, Eduardo Martínez con 7 puntos, igual cifra para el Gran Maestro cubano, Luis Ernesto Quesada y en el tercer lugar en Gran Maestro Colombiano Sergio Barrientos, pero ambos con peor desempate que el triunfador del torneo

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Cumplió Cuba con su quinto lugar en Santiago de Chile 2023

Tomado de CubaSí

Elier Miranda Mesa va con 2 puntos de 3 en torneo internacional de ajedrez en Portugal

Oneldys Santiago

Boxeadores cubanos en Francia para base de entrenamiento

Tomado de CubaSí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *