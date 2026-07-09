Servicio de excelencia en el malecón de Caibarién

Así se puede catalogar al Snack Grill Bahía, perteneciente a Sucursal Palmares Villa Clara. Una plantilla de 15 trabajadores con preparación demostrada en servicios gastronómicos, y que desde el pasado 24 de junio reabrió de conjunto con la Mipyme Punta Brava. Variedades de platos, esencialmente conocidos como Picaderas de cerdo,pollo y pescado, y una coctelería de alto nivel profesional forman parte del servicio que se presta en la unidad de 11 am a 11 pm con sistema solar fotovoltaico.

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