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Elier entre los primeros en Cuba

Oneldys Santiago

El gran maestro de Caibarién ,Elier Miranda Mesa se mantiene entre los primeros del Elo en Cuba después de actualizada la lista nacional por la federación internacional de ajedrez la fide por sus siglas en francés.
Esta en el puesto 12 del listado por sus 2450 puntos y mantenerse sin jugar en el mes de junio.
El otro jugador de Caibarién, el maestro Internacional Diasmani Otero Acosta, es el número 61, con 2269 muy por debajo de su calidad.
El gran maestro , Miranda mesa, jugará dos torneos en México en julio y el prestigioso Aguascalientes en Agosto también en tierras aztecas.

Imagen: Archivo CMHS.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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Tomado de JiT

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