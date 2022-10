Un trío villaclareño en la preselección nacional de softbol

Roger Rosete, Osvaldo Pérez y Magdiel Gómez son los exponentes villaclareños de la bola blanda que figuran entre los convocados para la preselección nacional

Roger Jesús Rosete Tabraue, uno de los mejores exponentes de la bola blanda en el país.(Foto: Tomada de Internet)

Tres villaclareños integran la preselección de softbol de donde saldrá el equipo que representará a la Mayor de las Antillas en el Campeonato Mundial de la disciplina , pactado para Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de noviembre al 4 de diciembre del actual año.

Roger Jesús Rosete Tabraue, Osvaldo Pérez Pérez y Magdiel Gómez son los exponentes villaclareños de la bola blanda que figuran entre los convocados, según la relación que nos facilitó el caibarienense Leonardo Cárdenas Perera, mánager del conjunto que asistirá a la justa del orbe.

Roger Rosete y Osvaldo Pérez integraron el elenco cubano que en este 2022 obtuvo una meritoria medalla de bronce en el XI Panamericano, efectuado en la ciudad argentina de Paraná, algo que no se conseguía desde 1998.

De vuelta al podio

Algunas glorias del softbol me comentaron que hacía 22 años que Villa Clara no ocupaba un puesto en el podio en un Campeonato Nacional Masculino de Softbol; por si acaso les falló la memoria, prefiero asegurar que hace un decenio que la selección de nuestra provincia no se colgaba una presea en el cuello.

En esta oportunidad hubo una novedad, pues en lugar del sistema Page, se aplicó el sistema de todos contra todos, en el que los dos primeros lugares en la tabla de posiciones lucharon por la corona, y el tercero y cuarto por el metal de bronce.

Villa Clara celebra el tercer lugar en el Campeonato Nacional de Softbol, en Ciego de Ávila 2022. (Foto: Osvado Gutiérrez Gómez)

De tal suerte, los villaclareños conquistaron la presea de bronce al superar, 3 carreras a 2, a la representación de Holguín, mientras Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, los dos mejores planteles del país, se batieron por el gallardete que finalmente fue a parar a las manos de los pupilos del experimentado mánager avileño Miguel Albán, que contaron con un lanzador fuera de serie en el softbol cubano como es el caso del veterano de 44 años Alain Román, quien se lució en el triunfo contra los indómitos, 7 carreras a 0.

Para Granma fue el quinto peldaño, en tanto La Habana culminó en el último puesto y tendrá que disputar su boleto al grupo élite en el certamen de la segunda división, previsto para octubre en Pinar del Río.