Mbappé, a la caza de récords e historia en el Mundial

Con su doblete el martes, alcanzó los 14 goles en 15 partidos disputados en Mundiales, unas cifras que ayudan a entender por qué Deschamps describe a su capitán como «extraordinario»

Con un doblete en el debut de Francia, Kylian Mbappé continuó su racha en los Mundiales el martes contra Senegal y dio un paso más hacia el récord de máximo goleador en la historia del torneo que comparten Lionel Messi y Miroslav Klose.

Campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Catar 2022, Mbappé logró anotar el primer gol de esta edición para los Bleus en el minuto 66.

Hasta ese momento, Francia parecía atascada en el MetLife Stadium, pero la superestrella del Real Madrid aprovechó un gran pase de Michael Olise para romper el empate.

Bradley Barcola anotó el segundo para Francia e Ibrahim Mbaye recortó para Senegal, pero Mbappé respondió al momento con un doblete con el que asegurar tres puntos en el Grupo I.

Fue un inicio perfecto para una de las selecciones favoritas del torneo, y Mbappé se convirtió de paso en el máximo goleador de la historia de los Bleus.

Arrancó la jornada con una diana de desventaja respecto a Oliver Giroud, ya retirado internacionalmente, pero terminó estableciendo un nuevo récord de 58 goles, anotados en 99 partidos como internacional.

«Estoy muy contento de poder entrar un poco más en la historia de mi país, es algo que siempre quise hacer (…) Pero ya tendré tiempo de pensar en ese tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar», dijo Mbappé en la zona mixta.

«Ahora ya sabemos por qué estamos aquí, yo sé por qué estoy aquí: para ayudar al equipo, para intentar escribir la gran página de la historia de la selección francesa con mis compañeros. Sabemos que el camino será muy largo, pero estamos listos», agregó.

A dos goles de Klose… y Messi

Francia, que ha alcanzado cuatro de las últimas siete finales, se quedó cerca de revalidar su corona de 2018 en Catar 2022, tras caer en los penales contra Argentina luego de una final en la que Mbappé anotó un hat-trick.

La edición de Norteamérica 2026 será la última en el banquillo para Didier Deschamps, tras 14 años a las riendas.

Bajo su tutela debuto Mbappé a los 18 años, en 2017. Apenas un año después, el joven talento explotó en el Mundial de Rusia, con cuatro goles anotados.

Dos de ellos llegaron en la final ganada 4-2 a Croacia.

El francés alargó su racha en 2022, con ocho dianas que lo convirtieron en máximo goleador en Catar.

Con su doblete el martes, alcanzó los 14 goles en 15 partidos disputados en Mundiales, unas cifras que ayudan a entender por qué Deschamps describe a su capitán como «extraordinario».

Contraste con la Eurocopa

En apenas media hora, bajo el sol que bañaba Nueva Jersey, Mbappé desempató los 12 goles de Pelé y superó a su compatriota Just Fontaine, que anotó sus 13 goles en una sola edición: Suecia 1958.

En el ranking de máximos goleadores en Mundiales, Mbappé empata ahora con Gerd Müller, leyenda de Alemania Occidental.

Por delante, solo tiene al brasileño Ronaldo, que anotó 15, al alemán Miroslav Klose y al argentino Lionel Messi, ambos con 16.

El 10 de la Albiceleste debutó en este Mundial horas después del doblete de Mbappé y respondió con un hat-trick contra Argelia, con el que igualó a Klose, ya retirado.

Mbappé tiene ahora opciones de igualar ese récord antes incluso de que acabe la fase de grupos. Los Bleus se enfrentarán a Irak el próximo lunes en Filadelfia y a Noruega el 26 de junio en Boston.

«Es realmente increíble lo que hace en cada partido y sesión de entrenamiento. Nunca para de sorprendernos», elogió su compañero Barcola.

Curiosamente, las cifras de Mbappé en Mundiales contrastan con su rendimiento en la Eurocopa, torneo en el que solo suma un gol en nueve partidos disputados.