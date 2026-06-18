Remedios celebrará su aniversario 511 entre tradición, identidad y compromiso con el futuro

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

Remedios, Villa Clara.— A 511 años de su fundación, la ciudad de San Juan de los Remedios se prepara para conmemorar este 24 de junio una de las fechas más significativas de su historia. En medio de un contexto nacional complejo, marcado por limitaciones económicas y tensiones en el sistema electroenergético, el municipio asume la celebración como un acto de reafirmación de identidad, cultura y compromiso colectivo.

Así lo expresó Lilian Rojas Barrios, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Remedios, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica de la villa.

“Recordar la fecha fundacional de Remedios en las condiciones actuales tiene un profundo valor. No es solo una celebración, es defender nuestra identidad. A pesar de las limitaciones, nuestro pueblo no renuncia a su historia ni a sus tradiciones. Este aniversario 511 es una expresión de resistencia cultural y de continuidad histórica”, afirmó.

La dirigente explicó que la organización del programa ha estado marcada por la racionalidad en el uso de los recursos, sin renunciar al protagonismo popular.

“Hemos trabajado con creatividad, ajustados a las posibilidades reales. Se trata de hacer una celebración que llegue al pueblo, que se sienta en los barrios, en las instituciones, en la vida cotidiana de los remedianos”, señaló.

Dentro del programa destacan las actividades culturales que tradicionalmente acompañan esta fecha. Galas artísticas, presentaciones de talento local, exposiciones y acciones comunitarias forman parte de una agenda concebida para todos los públicos.

“Remedios es cultura. Cada manifestación artística refleja nuestras raíces. Aunque las Parrandas tienen su momento en diciembre, su espíritu está presente en cada celebración importante. Defender la cultura es defender lo que somos como pueblo”, subrayó.

Uno de los momentos más significativos será la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, donde se reconocerá a personalidades e instituciones destacadas del territorio. En este espacio se otorgarán las condiciones de Hijo Ilustre, Hijo Adoptivo y Huésped Distinguido, además de la Distinción Escudo de la Ciudad.

“Esa sesión tiene un alto valor simbólico. Es el reconocimiento a quienes han aportado al desarrollo de Remedios desde diferentes ámbitos. Es también un acto de gratitud y de compromiso con el futuro”, destacó.

En paralelo, el municipio avanza en uno de los procesos estratégicos del país: el cambio de matriz energética, como respuesta a la situación electroenergética nacional.

“Estamos inmersos en acciones vinculadas al cambio de matriz energética, con énfasis en el uso de fuentes renovables y medidas de ahorro. Es un proceso gradual, pero necesario, que ya comienza a tener impacto en algunos servicios y comunidades”, explicó Rojas Barrios.

Estas transformaciones se acompañan de acciones sociales que buscan mejorar la calidad de vida de la población, aun en medio de las limitaciones.

“El aniversario también ha servido de impulso para realizar mejoras en espacios públicos, centros de servicios y comunidades. Son acciones modestas, pero muy significativas en el contexto actual”, añadió.

La participación popular ha sido clave en la organización de las celebraciones. Desde los barrios, colectivos laborales e instituciones, el pueblo ha tenido un rol protagónico.

“Esta celebración nace desde la base. Los barrios han organizado actividades, han propuesto iniciativas y han sido parte activa del proceso. Eso le da autenticidad y sentido de pertenencia”, afirmó.

A 511 años de su fundación, Remedios continúa siendo una ciudad profundamente arraigada a su historia, pero también comprometida con su presente y su futuro. Su patrimonio no solo está en su arquitectura o sus tradiciones, sino en la capacidad de su gente para enfrentar los desafíos.

“Le decimos a nuestro pueblo que celebre con orgullo, con responsabilidad y con confianza. Remedios ha resistido siglos y seguirá adelante con la fuerza de su identidad y la unidad de su gente”, concluyó la presidenta.

En este nuevo aniversario, la Octava Villa reafirma que, más allá de las dificultades, la historia, la cultura y la voluntad colectiva siguen siendo sus mayores fortalezas.

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

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