Homenaje a Mella

Matutino especial para conmemorar el natalicio del líder estudiantil Julio Antonio Mella en secundaria básica de Caibarién que lleva su nombre

Estudiantes y profesores de la Secundaria Básica Julio Antonio Mella de Caibarién participaron en un matutino especial para conmemorar el natalicio del líder estudiantil.

Durante la actividad, se realizó una reseña biográfica de Mella y se presentaron obras literarias alusivas a su vida. El acto forma parte de las actividades organizadas en el centro educacional durante la jornada de hoy.

En el matutino los alumnos estuvieron a cargo de la conducción de la actividad y de la exposición de los contenidos históricos.

La Secundaria Básica Julio Antonio Mella desarrolló estas acciones como parte del homenaje que se extiende a otros centros del municipio en conmemoración del natalicio del fundador de la Federación Estudiantil Universitaria.

Imagen: tomada de Internet.