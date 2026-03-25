Prepara el Inder actividades por el 4 de abril

El sectorial municipal de deportes, educación física y recreación de Caibarién ha preparado un amplio programa de actividades para conmemorar el 65 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Las celebraciones comenzaron en cada consejo popular, pero tendrán momentos centrales en distintos escenarios de la localidad.

El 1 de abril: Acto municipal en el Estadio Humberto Jordán Gallo, con una toma deportiva que mostrará las disciplinas practicadas en Caibarién.

El 2 de abril: Jornada dedicada a los pioneros en el Van Troi 1, desde las 9 de la mañana, con un variado programa recreativo y deportivo.

Por su parte el 3 de abril las Actividades recreativas serán en el Consejo Popular 2, Ciudad Pesquera, a partir de las 3 de la tarde.

El propio 4 de abril, Los trabajadores del deporte se sumarán a la actividad central en el zoológico municipal, donde se desarrollarán propuestas recreativas y deportivas para toda la comunidad.

Imagen: Inder Caibarién.