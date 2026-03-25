miércoles, marzo 25, 2026
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Prepara el Inder actividades por el 4 de abril

Oneldys Santiago

El sectorial municipal de deportes, educación física y recreación de Caibarién ha preparado un amplio programa de actividades para conmemorar el 65 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí y el 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Las celebraciones comenzaron en cada consejo popular, pero tendrán momentos centrales en distintos escenarios de la localidad.
El 1 de abril: Acto municipal en el Estadio Humberto Jordán Gallo, con una toma deportiva que mostrará las disciplinas practicadas en Caibarién.
El 2 de abril: Jornada dedicada a los pioneros en el Van Troi 1, desde las 9 de la mañana, con un variado programa recreativo y deportivo.
Por su parte el 3 de abril las Actividades recreativas serán en el Consejo Popular 2, Ciudad Pesquera, a partir de las 3 de la tarde.
El propio 4 de abril, Los trabajadores del deporte se sumarán a la actividad central en el zoológico municipal, donde se desarrollarán propuestas recreativas y deportivas para toda la comunidad.

Imagen: Inder Caibarién.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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