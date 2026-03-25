Ser médico veterinario

En silencio, sin aplausos ni grandes titulares, hay una profesión que late al ritmo de la vida misma: la del médico veterinario.

Mientras la ciudad despierta o el campo aún guarda el rocío de la madrugada, ellos ya están en pie, listos para enfrentar lo impredecible. Porque trabajar con animales es también dialogar con lo que no habla, interpretar miradas, descifrar silencios y aliviar dolores que no siempre se pueden explicar.

El médico veterinario no solo cura. Protege, previene, educa. Es guardián de la salud animal, pero también de la salud humana, porque en ese vínculo invisible entre especies se juega el equilibrio de la vida. En cada vacuna aplicada, en cada diagnóstico certero, en cada intervención oportuna, hay una historia que se salva.

Pero su labor va más allá de la ciencia. Hay vocación, hay entrega, hay una sensibilidad especial que convierte cada jornada en un acto de amor. Porque quien decide cuidar a los animales, decide también defender lo más noble: la vida en todas sus formas.

En hogares, clínicas, campos y comunidades, su presencia es imprescindible. Son quienes acompañan el crecimiento de una mascota, quienes luchan por salvarla cuando enferma, quienes consuelan cuando ya no hay más que hacer. Y en ese instante duro, también están, con la misma dignidad con la que han cuidado.

Hoy, más que nunca, reconocer al médico veterinario es reconocer a un ser humano comprometido con el bienestar, con la ética y con la compasión. Es entender que su labor no es solo una profesión, sino un puente de amor entre el hombre y los animales.

Porque donde hay un veterinario, hay esperanza… y donde hay esperanza, siempre hay vida.

Imagen: de la autora.