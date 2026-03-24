Todo listo para el inicio de la Liga de Campeones de béisbol

La Habana, 23 mar (ACN) Todo está listo hoy en Ciudad México para que mañana, en el majestuoso Estadio Alfredo Harp Helú, comience la tercera edición de la Liga de Campeones de América de Béisbol, que se disputará del 24 al 29 de marzo.

El duelo inaugural enfrentará a los Dantos de Managua, campeones de la Liga Germán Pomares de Nicaragua, con los CTBC Brothers de China Taipéi, invitados asiáticos y subcampeones de su liga profesional.

Los Dantos, bajo la dirección del mánager Ronald Garth, llegan con una plantilla reforzada por diez jugadores de la liga local y decididos a escribir una página dorada para el béisbol nicaragüense.

Su juego agresivo, de ataque sostenido y espíritu combativo, se forjó en el calor de los estadios de su país y ahora buscarán trascender las fronteras de América.

Frente a ellos estarán los CTBC Brothers, una de las instituciones más sólidas del béisbol asiático, elenco marcado por su disciplina, precisión y la ambición de abrir camino en territorio americano.

El equipo de Taipéi, monarca en 2024 y subcampeón en 2025, representa el salto internacional de esta cita continental, que por primera vez reunirá a cinco culturas beisboleras bajo una misma bandera de gloria.

En el segundo turno de la jornada debutarán los Diablos Rojos del México, vigentes campeones del torneo y amos del Harp Helú, ante los Kane County Cougars de Estados Unidos, dobles titulares de la American Association.

Los Diablos, con 18 títulos en la Liga Mexicana y la guía de Lorenzo Bundy, defenderán su feudo con el fuego que caracteriza a una de las franquicias más legendarias del béisbol latinoamericano.

Por su parte, los Cougars, dirigidos por George Tsamis, arriban con una fórmula que combina poder en el madero y solidez estratégica, decididos a conquistar en suelo ajeno el reconocimiento continental.

Cerrando la expectativa, los Cocodrilos de Matanzas, campeones de la 64 Serie Nacional cubana, esperan su turno para lanzarse a la grama el miércoles en busca de igualar o superar la actuación de los Leñadores de Las Tunas, finalistas de la pasada edición.

A las órdenes del veterano Armando Ferrer, los yumurinos, reforzados con varios peloteros de su liga, llevan consigo la garra del Caribe, el legado de la pelota cubana y la ambición de morder fuerte cuando les llegue la hora del debut.