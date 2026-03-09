Nuevas perspectivas terapéuticas en hipertensión arterial resistente

La hipertensión arterial resistente es un tipo de presión arterial alta que se mantiene por encima de los objetivos establecidos

La hipertensión arterial resistente es un tipo de presión arterial alta que se mantiene por encima de los objetivos establecidos (normalmente ≥140/90 mmHg en la mayoría de los adultos, o de acuerdo con metas clínicas individuales) a pesar de que el individuo esté utilizando, al menos, tres medicamentos antihipertensivos en las dosis adecuadas, incluyendo obligatoriamente un diurético. Esto significa que el paciente está siguiendo el tratamiento correcto, tomando las cantidades indicadas y respetando la adherencia, pero la presión arterial sigue sin poder controlarse.

Este tipo de hipertensión puede ser provocada por causas secundarias, tales como enfermedades renales crónicas, apnea del sueño, hiperaldosteronismo, un alto consumo de sal o la ingesta de fármacos que incrementan la presión, así como por factores como la falta de respuesta del cuerpo a ciertos medicamentos. Para lograr un control efectivo de la presión arterial, a menudo es necesario identificar la causa y modificar el tratamiento, a veces añadiendo un cuarto medicamento o tratando la condición subyacente.

Nuevas estrategias beneficiosas en hipertensión resistente

En los años recientes, el manejo de la hipertensión arterial resistente (HTA-R) ha incorporado estrategias terapéuticas más específicas dirigidas a mecanismos fisiopatológicos concretos. Uno de los progresos más importantes es el uso creciente de bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides de nueva generación, que permiten inhibir el exceso de aldosterona, presentando menos efectos adversos en comparación con los medicamentos clásicos. Estos tratamientos son particularmente valiosos porque una parte considerable de los pacientes con HTA-R muestra una hiperactividad del eje renina-angiotensina-aldosterona.

Otro enfoque novedoso es la atención a tratamientos combinados en un solo comprimido, los cuales facilitan la adherencia terapéutica, un factor que frecuentemente contribuye a la dificultad en el control de la presión arterial. La farmacoterapia que tiene como objetivo mejorar la función renal y la salud vascular, incluyendo medicamentos que modulan la rigidez arterial y la inflamación, también ha cobrado importancia como complemento al manejo convencional.

Asimismo, se han desarrollado terapias intervencionistas, como la denervación simpática renal. Aunque no es adecuada para todos los pacientes, esta técnica de bajo impacto busca disminuir la actividad del sistema nervioso simpático, que en la HTA-R suele estar en exceso activo. Investigaciones recientes han mostrado una mejora sostenida en la presión arterial en ciertos grupos de pacientes, haciéndola una opción a considerar cuando el tratamiento farmacológico ideal no es efectivo.

Finalmente, el manejo integral incluye nuevas herramientas para la monitorización continua y el uso de telemedicina, que permiten ajustar tratamientos de manera más precisa y oportuna. La utilización de dispositivos que miden la presión arterial de forma ambulatoria o en el hogar, junto con programas digitales de seguimiento, contribuye a mejorar la adherencia, facilita la identificación de causas de pseudorresistencia y ayuda a lograr un control más estable de la presión arterial. Estas innovaciones, junto con modificaciones de estilo de vida personalizadas, constituyen un enfoque contemporáneo y multidimensional para la hipertensión resistente.