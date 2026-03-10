Calle Quinta y Puerto Arturo a la gran final del Ariosa Riquiriqui

El campeonato municipal de fútbol Juan Ramón Ariosa Riquiriqui In Memoriam, que se disputa en Caibarién con la participación de seis equipos, ya tiene definidos a sus finalistas.

El conjunto de Calle 5ta logró imponerse con autoridad en semifinales frente a Remedios. En el partido de ida goleó 6–0, mientras que en la vuelta ambos equipos igualaron a un tanto, resultado que confirmó la clasificación de los de Calle 5ta.

Por su parte, Puerto Arturo dio la sorpresa al dejar en el camino al favorito Reparto Pilar. En el choque inicial se impuso 1–0 y en la vuelta consiguió un empate a dos goles que le aseguró el boleto a la final.

El calendario de cierre del torneo marca que este martes se disputará la medalla de bronce entre Reparto Pilar y Remedios, mientras que el jueves se jugará la gran final por el oro entre Calle 5ta y Puerto Arturo, un duelo que promete emociones.

Imagen: Archivo CMHS.