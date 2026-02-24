Alexey Gómez Sánchez: entre la creación y la memoria

Por: Manuel Eduardo Jiménez Mendoza

En medio de la compleja realidad económica que atraviesa el país, el arte en Remedios mantiene su pulso. Talleres que no se apagan, proyectos que avanzan y creadores que sostienen su obra con disciplina. Entre ellos, el artista plástico Alexey Gómez Sánchez, cuya trayectoria integra dos líneas esenciales: la creación contemporánea y la conservación del patrimonio documental.

Su trabajo artístico ha encontrado en el papel un territorio expresivo propio. Plumilla, collage y recorte conforman un lenguaje visual donde la precisión técnica y la sensibilidad dialogan constantemente. El papel no es solo soporte: es materia intervenida, perforada, ensamblada.

Actualmente, el artista se encuentra concentrado en un nuevo proyecto expositivo. Invitado a participar en un salón contemporáneo previsto para el mes de septiembre, asume el reto de centrar su propuesta en una técnica específica.

Gómez Sánchez, explicó: «Yo continúo haciendo arte… y bueno, ¿en qué proyecto me encuentro ahora? Te diré que fui invitado a un salón contemporáneo que debe desarrollarse en septiembre. Y ahorita, de todos los trabajos y todas las técnicas que yo aplico en mi obra, para esa exposición colectiva, ese salón que se desarrollaría en septiembre, me han pedido que trabaje el collage en específico. Eso es lo que desean: que lleve obras desarrolladas con la técnica del collage».

La declaración confirma una constante en su trayectoria: la versatilidad técnica y la capacidad de adaptación a nuevos retos curatoriales. El collage, técnica que articula fragmentos, superposiciones y estructuras visuales complejas, se convierte ahora en eje central de su producción inmediata.

Pero la labor de Alexey no se limita al espacio expositivo. Paralelamente, desarrolla un trabajo sostenido en el ámbito de la conservación del papel, vinculado a la Oficina del Conservador de la Ciudad de San Juan de los Remedios. En una ciudad con profundo valor histórico, la protección de documentos patrimoniales constituye una responsabilidad cultural de primer orden.

Esa labor ha sido fortalecida gracias al acompañamiento técnico y material de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), institución que colabora desde hace años con proyectos de conservación en Cuba.

Sobre ese respaldo y su impacto en el taller de restauración, el artista comenta:

«Los materiales que existen en el taller, el curso que recibí junto a un grupo de compañeros, se lo debemos gracias a IILA, que no es más que la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana, que se encuentra en nuestro país hace muchísimos años colaborando con la Oficina del Conservador de la Ciudad de La Habana y que en los últimos tiempos se ha ido extendiendo hacia la red de oficinas que se encuentran a lo largo del país.

Entonces nosotros, en Remedios, por ser parte de esa red, nos beneficiamos. Los materiales que tenemos se los debemos a sus donaciones. Y ese es un aspecto importante a tener en cuenta, porque en medio de todas estas dificultades son materiales muy costosos. Cuba hoy no tiene condiciones para autoabastecer un taller de esta naturaleza con este tipo de materiales que se requieren para el desarrollo exitoso de la tarea que se desarrolla allí».

Sus palabras ponen en perspectiva la dimensión técnica y económica de la conservación patrimonial. La restauración de papel exige insumos específicos: adhesivos libres de ácido, papeles japoneses, herramientas de precisión y condiciones controladas de trabajo. En el contexto actual, garantizar esos recursos constituye un desafío.

Desde su doble condición de creador y conservador, Alexey Gómez Sánchez articula dos responsabilidades complementarias: producir obra contemporánea y salvaguardar la memoria histórica. En ambos casos, el papel es el eje. Uno se transforma en arte; el otro se rescata para preservar identidad.

En tiempos complejos, la continuidad de estos procesos confirma que la cultura no es un elemento accesorio. Es, también, una forma de resistencia y de futuro.

Imágenes: Cortesía de Alexey Gómez Sánchez.