jueves, octubre 1, 2026
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En línea con la Ley: nuevas normas jurídicas para dinamizar la agricultura

Tomado de CMHW

En esta nueva entrega, el programa En línea con la Ley se acerca a las nuevas normas jurídicas para dinamizar la agricultura.

La Gaceta Oficial publicó recientemente un compendio jurídico que transforma integralmente la agricultura, al actualizar normas sobre la tierra, producción, comercialización, las cooperativas, recursos genéticos, mecanización, suelos y sanidad animal y vegetal.  

En esta emisión llegan a nuestro espacio representantes del Bufete Colectivo Santa Clara #3, y de la Delegación provincial de la Agricultura, para acercarnos a estas nuevas normas que apuntan a una transformación del sector.

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Maria Elena Villegas

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