ONAT alerta sobre el vencimiento de obligaciones tributarias el 30 de septiembre

Nota informativa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT)

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) recuerda a los contribuyentes que el 30 de septiembre vence el plazo para realizar el pago de los siguientes impuestos:

Impuesto sobre la Propiedad o Posesión de Embarcaciones.

Impuesto sobre el Transporte Terrestre, conocido popularmente como «pago de la chapa».

Están obligados a liquidar estos impuestos las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, propietarias o poseedoras de los bienes comprendidos en la legislación tributaria.

La administración tributaria recuerda a los contribuyentes que estos tributos gravan la propiedad o posesión de los bienes, por tanto, las condiciones de uso, circulación o funcionamiento del vehículo o embarcación no eximen del pago cuando la obligación tributaria resulte exigible.

Es importante inscribirse y mantener actualizados los datos de interés tributarios, así como realizar los de pago. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar las consecuencias previstas en la legislación tributaria vigente.

El pago de estos impuestos puede realizarse mediante las plataformas electrónicas habilitadas, una alternativa que facilita efectuar estas operaciones de manera oportuna.

El tutorial para el pago y la tabla con las nuevas cuantías está disponible en la sección Descargas del Portal Tributario www.onat.gob.cu

La ONAT exhorta a los contribuyentes a revisar sus obligaciones tributarias y efectuar los pagos antes del vencimiento del plazo establecido, evitando así las consecuencias derivadas del incumplimiento.