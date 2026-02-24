Acuicultores villaclareños no detienen su accionar

Mientras el imperialismo amenaza a la Patria, los acuicultores villaclareños responden desde sus puestos de trabajo y no se detiene la búsqueda de alternativas ante la emergencia energética.

Una situación de la cual no escapa la Unidad Empresarial de Base (UEB) Industria Induvilla, perteneciente a la empresa Pescavilla, que depende en gran medida de energía para operar equipos, mantener sistemas de refrigeración y garantizar la calidad de los productos.

A pesar de estas dificultades, los trabajadores allí han logrado superar obstáculos con creatividad y resiliencia. Bajo ese reto laboran y dejan su impronta, y aun cuando saben que están lejos de satisfacer toda la necesidad, mantienen la producción y un nivel de aseguramiento a la población.

«Pero lo cierto es que ante desafiante escenario se han tenido que reinventar», dijo el director de la unidad Jorge Luis Castellanos García, quien se refirió al propósito de acometer nuevos proyectos y encadenamientos productivos con otros sujetos económicos.

«Se continúa la producción de tenca HG, nuestro renglón exportable, croqueta conformada y masa de mortadella, además del empaque de hamburguesa conformada», agregó.

Al decir de Alfredo Espinosa Bello, jefe de producción de la planta, el compromiso está claro, aportar el máximo posible en medio de la actual situación.



Danis Rodríguez, jefe de calidad en el área de conformado, ratificó la disposición del colectivo de continuar sorteando estos momentos difíciles, pero no insuperables.

En conclusión, dedicación, esfuerzo y compromiso caracterizan el desempeño de estos trabajadores en Induvilla durante la actual emergencia energética.