Nuevas miradas al 24 de febrero

Once artículos en los que un colectivo de autores, a través de un manejo riguroso de las fuentes, exponen sus visiones sobre el inicio de la Guerra Necesaria, constituyen el cuerpo del texto Miradas al 24 de febrero de 1895, presentado este fin de semana en el Pabellón Cuba de La Habana, por Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic).

¿Por qué revisitar este hecho, en víspera del aniversario 131 del alzamiento? Al respecto, el también miembro del Parlamento cubano declaró que la pertinencia del texto se justifica debido a la guerra ideológica que asedia al país, la actual situación económica y criterios martianos como aquel que sentencia: «Quien se levanta hoy por Cuba, se levanta para todos los tiempos.

«Téngase presente que esos patriotas, quienes lucharon por la independencia, también juraron defender la integridad del país, su soberanía y los valores patrios, esos que hoy, más que nunca, debemos preservar», expresó.

Compilado por la editorial La Mezquita, primera nacida de la Unhic en Holguín, el libro puede ser consultado de forma digital, y sin costo, en el sitio web de la organización. Su prólogo advierte que las miradas expuestas logran un enfoque sistémico del acontecimiento y ubican a los revolucionarios orientales en la jerarquía histórica que merecen en cuanto a estos hechos.

«Del mismo modo, profundiza en el fracaso de los alzamientos en el occidente, saca a la luz la participación de regiones hasta ahora silenciadas por la historiografía y demuestra que a lo largo de la Isla los independentistas se preparaban para reiniciar la lucha contra España al llamado de Martí».

El primer capítulo abarca los alzamientos en Oriente: Santiago de Cuba, el Alto Oriente, el valle del Cauto y Guacanayabo y en Holguín; mientras que el segundo está dedicado a los hechos del 24 de febrero en Centro-Occidente: Matanzas, Las Villas y la incorporación de los vueltabajeros, regiones donde los acontecimientos y personalidades permanecían desconocidas o carentes de estudios.