Ganó el gran maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa torneo de ajedrez Blitz en Panamá

El gran maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa y el santaclareño, Ermes Espinosa Veloz terminaron empatados en el 1er lugar del Torneo Internacional de ajedrez Blitz (3+2) «Hernan Lum in Memoriam», celebrado hoy, en el Club Ajedrez Criollo, ubicado en Plaza Belair, Ave. Ricardo J. Alfaro, Bethania, Ciudad de Panamá.

Ambos terminaron invictos, con 7½ de 9, producto de 6 triunfos y 3 tablas, pero Miranda Mesa, tuvo mejor desempate Buchholz que Ermes.

Al igual que en la modalidad de Rápidas, el MI tunero Michel Díaz completó el podio de premiaciones, con 7 unidades, misma puntuación que el MI Rodney Pérez , que repitió el 4to lugar para Villa Clara ya que en las rápidas había sido Elier.

También aseguró la tierra de Guillermito y Acela, los primeros puestos en el Femenil, pues Roxángel Obregón (10ma) y Amanda María Muñiz (14) terminaron con 5½ puntos, únicas mujeres incluidas en el Top-Twenty del torneo.