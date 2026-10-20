martes, octubre 20, 2026
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Ganó el gran maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa torneo de ajedrez Blitz en Panamá

Oneldys Santiago

El gran maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa y el santaclareño, Ermes Espinosa Veloz terminaron empatados en el 1er lugar del Torneo Internacional de ajedrez Blitz (3+2) «Hernan Lum in Memoriam», celebrado hoy, en el Club Ajedrez Criollo, ubicado en Plaza Belair, Ave. Ricardo J. Alfaro, Bethania, Ciudad de Panamá.

Ambos terminaron invictos, con 7½ de 9, producto de 6 triunfos y 3 tablas, pero Miranda Mesa, tuvo mejor desempate Buchholz que Ermes.

Al igual que en la modalidad de Rápidas, el MI tunero Michel Díaz completó el podio de premiaciones, con 7 unidades, misma puntuación que el MI Rodney Pérez , que repitió el 4to lugar para Villa Clara ya que en las rápidas había sido Elier.

También aseguró la tierra de Guillermito y Acela, los primeros puestos en el Femenil, pues Roxángel Obregón (10ma) y Amanda María Muñiz (14) terminaron con 5½ puntos, únicas mujeres incluidas en el Top-Twenty del torneo.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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