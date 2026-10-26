En la capital de EE.UU., jazz cubano en el Blues Alley

Blues Alley, el local que Dizzy Gillespie ayudó a establecer en Washington DC, es un espacio imperdible en la capital de Estados Unidos, si se quiere disfrutar del buen jazz

Justo parte de lo mejor del género interpretado por músicos cubanos residentes en el exterior llegó a ese espacio mágico y cómplice, ubicado en el pintoresco barrio de Georgetown.

La música cubana nos trae mucho más que excelentes presentaciones: nos recuerda los profundos vínculos que existen entre nuestros pueblos, dijo a Prensa Latina Gabriela Castillo, secretaria de Cultura de la Embajada de Cuba al mencionar algo de lo mucho visto en la Semana del Jazz Cubano en Blues Alley, una cita que ya va haciéndose habitual cada año.

Desde la energía contagiosa de la Orquesta Akokán hasta la fuerza, el alma y la elegancia de Melvis Santa junto al Gata Jazz Trio; Dayamir González con la interpretación al piano que hizo de nuestro Himno Nacional; las destacadas actuaciones de Chuchito Valdés y Kemuel Roig, entre otros, comentó.

El jazz surgió de la creatividad y la resiliencia de las comunidades afroestadounidenses en Estados Unidos, integrando la influencia de tradiciones africanas y uniendo diversas culturas musicales. Su historia está estrechamente ligada a Cuba, cuyos ritmos y raíces afrocubanas han contribuido a dar forma a este lenguaje musical compartido.

La colaboración entre Dizzy Gillespie y el extraordinario músico cubano Chano Pozo constituye uno de los ejemplos más contundentes de esa conexión, subrayó.

“Disfrutar del jazz cubano en este espacio es una oportunidad para celebrar esa historia común de intercambio cultural, creatividad y amistad”, expresó la diplomática cubana.

Es un recordatorio -añadió- de que la cultura no borra nuestras diferencias, pero sí nos ofrece una vía para conectar, escucharnos mutuamente y crear algo especial, sin dejar de ser fieles a nuestra propia esencia.

Fundado en 1965, por el escenario del Blues Alley han pasado músicos como John Abercrombie, Monty Alexander, Mose Allison, Tony Bennett, Rory Block, Ruby Braff, Gary Burton, Charlie Byrd, Buck Clayton, Billy Cobham, Larry Coryell, Roy Eldridge, Maynard Ferguson, Rachelle Ferrell, Ella Fitzgerald, Kenny Garrett ,Taj Mahal y Sarah Vaughan.

Entre los que han grabado álbumes en directo desde allí están Eva Cassidy, Dizzy Gillespie (con la participación de Ron Holloway), Ahmad Jamal, Ramsey Lewis, Wynton Marsalis, Pat Martino, Max Roach, Stanley Turrentine y Grover Washington Jr.