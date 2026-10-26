Cubanos dominan Grand Prix de Paratiro en Buenos Aires

Los antillanos lideraron la prueba femenina y masculina de 10 metros pistola de aire SH1

La Habana.- Los paratiradores cubanos brillaron este domingo en el Grand Prix de Paradeportivo de Buenos Aires, al conquistar oro y plata en la prueba P1 de 10 metros pistola de aire SH1 entre los hombres, además del primer lugar en la competencia individual femenina categoría P2.

Alexander Reyna se coronó campeón con 237.8 puntos, escoltado por su compatriota Di Ángelo Loriga, quien sumó 226.5 unidades, en un podio que completó el colombiano Hugo Andrés Gómez con 207.2 puntos, eliminado por desempate.

Más atrás quedaron el brasileño Rodolfo Azevedo (186.0), el mexicano Mario Alberto Córdova (163.3), los argentinos Leonardo Ávila (139.2) y Leonardo Santini (117.6), y el brasileño Sergio Vida (100.6).

Entre las damas, en este mismo evento, la cubana Yenisgladys Suárez se apropió del título con un total de 543 puntos, tras completar seis series.

La mexicana Geovanna Leticia Pérez ocupó el segundo puesto con 529 unidades, y Dulce Gabriela Licona, también de México, quedó tercera con 524.

Completaron la lista las brasileñas Marina Dourado (518) y Aline de Oliveira (483), la peruana Luana Narro (480) y la argentina Elba Acuña (478).

Con estos resultados, la delegación cubana cumplió su propósito de entrar al ranking mundial y comenzar a optar por la clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 y los Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

«Seguimos, no satisfecha pero se regresa con el objetivo cumplido», expresó la multicampeona parapanamericana matancera en sus redes sociales al concluir el evento.