El boxeo de Caibarién contribuye a la soberanía alimentaria del municipio

El profesor de boxeo de Caibarién, Joaquín Planché junto a la activista Roberto Julián Agramonte, contribuyen a la soberanía alimentaria del municipio. Incluidos en el grupo de agricultura urbana suburbana y familiar del territorio,Planché tiene en la propia área de boxeo sembrados diferentes productos alimenticios los cuales realiza donación a instituciones que lo necesitan como el la casa de los abuelos,el hospital materno, círculos infantiles y el Asílo los ancianos.

Entre los productos está el plátano, boniato, habichuelas, maracuyá, quimbombó, yuca, y otros.

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