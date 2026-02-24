Instalarán sistemas fotovoltaicos en funerarias de Villa Clara

Santa Clara- Con el fin de hacer frente a la compleja situación energética que vive el país y enmarcado en la expansión de las fuentes renovables de energía, próximamente comenzará el montaje de sistemas fotovoltaicos en las 38 funerarias de Villa Clara.

En declaraciones a la prensa, Jorge Luis Jacomino, jefe de la Unidad Presupuestada de Necrología en la provincia, dijo que continúan las limitaciones con el transporte fúnebre, aunque se proyecta que cada municipio tenga su propio carro fúnebre eléctrico, pues hoy solo existen cuatro, ubicados en Santa Clara, Camajuaní, Placetas y Sagua la Grande.

El directivo insistió en que se trabaja para reparar varios de los viejos y deteriorados vehículos del territorio que funcionan con gasolina o diésel.

La gobernación garantiza la asignación de combustible para trasladar los fallecidos entre municipios y provincias, refirió y también indicó que actualmente se construyen ataúdes en varios territorios de Villa Clara, pese a las dificultades con la disponibilidad de madera.

El principal desafío, apuntó, es cambiar la imagen de muchos de los 56 cementerios, donde existe desorden y falta de higiene, debido, entre otros motivos, a que no cuentan con los trabajadores suficientes en la actividad necrológica, como consecuencia de los bajos salarios.

Otras urgencias del momento son construir más bóvedas y osarios, así como consolidar la vigilancia y la protección de los camposantos, para evitar la profanación de tumbas y otros hechos vandálicos, expresó.