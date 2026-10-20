La cultura, fundamento de la nación
La revolución que iniciaron los próceres de la independencia, liderados por Carlos Manuel de Céspedes en 1868, es la misma revolución, única, que ha marcado el devenir histórico de Cuba, y fue, desde sus orígenes, un proceso esencialmente cultural. No solo porque aspiraba a transformar las estructuras políticas, económicas y sociales de la colonia, sino porque expresaba una conciencia decisiva: Cuba era ya una cultura propia, una comunidad capaz de reconocerse en una historia, unos valores y unas aspiraciones compartidos.
La independencia suponía, por tanto, mucho más que la ruptura con el dominio español. Implicaba el derecho a definir nuestro destino, afirmar una identidad y conquistar una voz propia en el mundo.
Los que encabezaron aquella gesta fueron también hombres de extraordinaria cultura, abiertos al pensamiento de su época y al diálogo con otras tradiciones. Su cubanía no nacía del aislamiento ni de la negación de lo ajeno, sino de la capacidad de apropiarse críticamente de referentes universales para construir un proyecto propio. La decisión de Céspedes de dar la libertad a sus esclavos en La Demajagua, el 10 de octubre de 1868, revelaba, además, que la emancipación nacional no podía separarse de la dignidad humana.
Aspiración que encontraría en José Martí una formulación decisiva: la república debía ser “con todos y para el bien de todos”. En esa continuidad entre independencia, justicia y libertad se encuentra una de las claves culturales de la nación cubana.
Entendida en su sentido más amplio, la cultura no es un complemento de la vida nacional, sino una de las condiciones que la hacen posible. En ella se expresan las formas de pensar, crear y convivir; la memoria que transmitimos y las preguntas con que examinamos nuestro presente. También las contradicciones de una sociedad, sus conquistas y sus aspiraciones.
Se ha formado mediante el encuentro, no siempre armonioso, de tradiciones diversas, que han dejado su huella en nuestra lengua, nuestra música, nuestras artes y nuestras maneras de entender el mundo. Esa identidad no es una esencia inmóvil ni un legado que pueda conservarse intacto: es una construcción histórica que cada generación recibe, cuestiona y transforma.
El 20 de octubre de 1868, tras la toma de Bayamo por las fuerzas insurrectas, los habitantes de la ciudad cantaron La Bayamesa, composición de Perucho Figueredo que se convertiría en el Himno Nacional. Aquel acontecimiento, que da origen a la celebración del Día de la Cultura Cubana, muestra hasta qué punto la creación artística podía condensar una voluntad colectiva.
También las banderas que acompañaron las luchas independentistas adquirieron un valor que trascendía su función como emblemas: representaban la aspiración de constituir una nación soberana. La música, la palabra y los símbolos contribuyeron así a hacer visible una comunidad que reclamaba el derecho a existir por sí misma. La patria no se construye únicamente mediante actos políticos y militares; también necesita imágenes, sonidos y relatos en los que un pueblo pueda reconocerse.
Esa relación explica por qué la cultura resulta inseparable de la soberanía. No basta con la independencia política si un país carece de capacidad para producir conocimientos, desarrollar su pensamiento y decidir desde sus propias necesidades y aspiraciones. Tampoco basta con invocar la identidad si no se crean las condiciones para que todos puedan acceder a la educación, disfrutar de las artes y participar de la vida cultural. Defenderla supone proteger el patrimonio, estimular la creación contemporánea y favorecer el pensamiento crítico. Significa, asimismo, comprender que la apertura al mundo no debilita inevitablemente lo propio: puede enriquecerlo, siempre que el diálogo no implique renunciar a la autonomía.
Festejar el Día de la Cultura Cubana es, por eso, celebrar a Cuba: su memoria, su diversidad y su capacidad de proyectarse hacia el futuro. No se trata solamente de homenajear a los grandes creadores ni de evocar las páginas luminosas de nuestra historia, sino de reconocer en la cultura una fuerza que atraviesa la vida cotidiana y sostiene la posibilidad misma de un proyecto colectivo.
La revolución iniciada en 1868 encontró en ella una de sus raíces y una de sus aspiraciones fundamentales: la construcción de una nación libre, capaz de reconocerse en su diversidad y de decidir su destino. Sin cultura, la Revolución pierde profundidad, la república se vacía de sentido y la patria corre el riesgo de convertirse en una palabra desprovista de experiencia compartida. El 20 de octubre conmemoramos, en definitiva, aquello que nos permite reconocernos como cubanos y pensar, desde esa conciencia, el país que queremos construir.