Fortalece producción tabacalera alianza entre Villa Clara y Cienfuegos

La producción tabacalera de Villa Clara se fortalece con la incorporación de productores de la provincia de Cienfuegos a la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella, un paso que amplía las capacidades de siembra, acopio y exportación del sector en la región central y consolida los resultados de la campaña precedente.

A partir de la integración con Cienfuegos, la unidad empresarial de base (UEB) Santa Clara asume cinco municipios de ese territorio con un incremento de aproximadamente 70 hectáreas (ha) de tabaco más a sembrar, según declaró a la Agencia Cubana de Noticias Ismael Izquierdo González, director de esa entidad.

Mariela Díaz Chávez, que actualmente desempeña el cargo de directora agrícola de la empresa de Tabaco en la Perla del Sur, precisó que, hasta la fecha, se han sumado alrededor de 30 productores de los municipios Cumanayagua, Lajas, Cruces, Rodas y Aguada de Pasajeros, sin perder de vista añadir a otros más.

Cuando comenzó el proceso se había contratado alrededor de 130 ha y ya suman cerca de 160 ha para la campaña 2026-2027, con unas 32 ha de tabaco tapado y el resto al sol, acotó.

La directiva destacó que esa provincia llevaba varios años con la producción deprimida y que en las últimas dos campañas se han captado productores nuevos y jóvenes con posibilidad de crecer, motivados por la experiencia de Villa Clara, que ha demostrado que sí se puede sembrar mucho a pesar de las limitantes económicas del país.

De igual forma, Izquierdo González detalló que el plan de contratación de la UEB Santa Clara para la campaña venidera es de 280 toneladas, de las cuales 60 son tapadas y el resto al sol.

Antonio Subí Pérez, director general de La Estrella, informó que la provincia tiene el compromiso de sembrar más de mil 900 ha de tabaco, lo que representa más de 400 ha con relación a la campaña anterior; de esa cifra, precisó, se prevén sembrar 520 ha de tapado.

El directivo destacó que la campaña pasada concluyó con 326 productores y que prácticamente esa misma cantidad se mantiene para la actual, en un contexto de mucha motivación para la familia tabacalera.

En la campaña 2025-2026 la entidad cumplió por primera vez el plan técnico económico de acopio, logró ventas que superan los mil millones de pesos, 350 millones más que en igual periodo del año anterior; al tiempo que superó 350 mil manojos de capas para la exportación (125 mil más que en la campaña anterior), resultado jamás alcanzado.

Con la fusión entre ambos territorios, aclaró Díaz Chávez, la empresa de tabaco de Cienfuegos no desaparece, pues se trata de una institución amplia, que con esta alianza en la parte agrícola fortalecerá sus producciones y podrá consolidar su industria.

El sector tabacalero villaclareño asume el reto de mantener la senda del crecimiento y extender los logros hacia nuevos territorios, en un ámbito que sigue demostrando que la integración y el esfuerzo colectivo resultan claves para el desarrollo de la agricultura cubana.