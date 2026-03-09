Detectan señal láser procedente de un objeto situado a 8.000 millones de años luz de la Tierra

La señal fue registrada por el observatorio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica

Una señal láser cósmica detectada a casi 8.000 millones de años luz de la Tierra ha sorprendido a la comunidad científica.

El hallazgo, descrito en un estudio aceptado por la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, revela uno de los fenómenos energéticos más intensos observados en el universo profundo.

La señal fue registrada por el observatorio MeerKAT, un conjunto de 64 radiotelescopios situado en Sudáfrica que forma parte de una de las redes de observación más avanzadas del planeta.

Los investigadores detectaron una potente emisión procedente de un sistema de galaxias en colisión llamado HATLAS J142935.3–002836, situado aproximadamente a 8.000 millones de años luz.

El equipo científico identificó la señal como un hidroxilo megamáser, un fenómeno natural comparable a un láser cósmico. En lugar de emitir luz visible, como los láseres fabricados por el ser humano, estos sistemas liberan microondas extremadamente intensas generadas por moléculas de hidroxilo presentes en grandes nubes de gas interestelar.

El origen de este extraordinario haz energético se encuentra en el choque entre dos galaxias. Durante estas colisiones, enormes nubes de gas se comprimen con violencia y provocan la excitación de moléculas que liberan radiación en cascada.

Ese proceso amplifica la señal de microondas y crea lo que los astrónomos describen como un gigantesco láser cósmico.

Según los investigadores, la intensidad de la señal es tan elevada que podría clasificarse como gigamáser, una categoría teórica aún más extrema capaz de emitir radiación miles de millones de veces más brillante que un maser convencional.

«Este sistema es realmente extraordinario», explicó el astrónomo Thato Manamela, de la Universidad de Pretoria. «Estamos viendo el equivalente a un láser procedente del otro lado del universo». El investigador destacó también que el hallazgo demuestra la capacidad de los radiotelescopios modernos para detectar fenómenos extremadamente lejanos.

Detectar una señal procedente de una distancia tan enorme sería casi imposible sin la ayuda de un fenómeno predicho por Albert Einstein: la lente gravitacional. Este efecto se produce cuando la gravedad de una galaxia situada entre la fuente y el observador curva el espacio-tiempo y amplifica la radiación que viaja a través de él.