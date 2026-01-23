TITOVERSE, un superhéroe del cine cubano

La historia del cine de animación cubano escribió este jueves un nuevo capítulo con el estreno de «TITOVERSE: Génesis», presentado como la primera serie de superhéroes producida en la Isla, según reseñó Cubadebate.

El acto, que forma parte de las celebraciones por el aniversario 66 de los Estudios de Animación del Icaic, fue encabezado por el presidente de la institución, Alexis Triana.

Según reveló en exclusiva Daniel Martín Subiaut, creador, director y coguionista del proyecto, el origen de TITOVERSE es doble: responde tanto a una demanda del mercado asiático –que sugirió ajustes como elevar la edad del protagonista a 15 años– como a la voluntad de llenar un vacío cultural.

«Aprovechar el vacío de superhéroes propios de la generación Alfa cubana y latinoamericana que mira más al norte que a nuestros propios países», explicó.

El cortometraje introduce al público en un universo donde lo fantástico se entrelaza con elementos identitarios. El protagonista, Tito Reacciona, en su 15 cumpleaños, activa sin saberlo un bucle temporal denominado TITOVERSE. Su misión, para romper el ciclo, será enfrentar al creador de todas las historias de miedo infantiles, ayudado por tres guerreras de sangre cubana, en una primera misión contra un demonio japonés.

Alexis Triana celebró durante la presentación el enfoque novedoso de la serie, asegurando que «constituye una gran oportunidad para desarrollar la industria animada cubana».

Puso el acento en su potencial para competir en el mercado internacional con un producto atractivo, respaldado por una estrategia de merchandising que podría poner a estos personajes en las manos de los niños. De este modo, aspira a que estos superhéroes se conviertan en los nuevos referentes culturales de la infancia en Cuba, siguiendo el legado de los personajes que marcaron a generaciones pasadas.