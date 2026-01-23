Villa Clara, Matanzas y Artemisa ganan sus juegos este jueves

Con sus triunfos de hoy, aunque con diferentes matices, Azucareros de Villa Clara y Cocodrilos de Matanzas han ganado dos juegos consecutivos en el play off de cuartos de final de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

De visita en el Estadio Julio Antonio Mella, los anaranjados del mentor Ramón Moré debieron remontar en el noveno inning un marcador adverso de 1×4, para finalmente deshacerse (5×4) del monarca exponente Leñadores de Las Tunas.

Ante los envíos de uno de los mejores relevistas de la campaña, Alberto Pablo Civil, y a punto de recoger los bates, pegaron cuatro imparables, incluido doblete del receptor Leonardo Montero con bases llenas, para concretar un decisivo racimo de cuatro carreras.

Fue la oncena victoria consecutiva de los azucareros en la campaña. Sonrisa al aval de Omar Pérez, tercer rescatista villaclareño.

Y como locales en el parque Victoria de Girón, los saurios de Armando Ferrer ajustaron bates y guantes con clara comodidad, para asestarle un poderoso coletazo de 14×6 a Gallos de Sancti Spíritus, apoyados en su ofensiva de largo alcance.

Dos jonrones y par de carreras impulsadas del slugger José Amaury Noroña, y otro cuadrangular con cinco remolques del reincorporado toletero Yurisbel Gracial -ha sacado la pelota del parque en los dos juegos-, revoletearon en el «pantano» y enardecieron el festín.

Finalmente, Cazadores de Artemisa derrotó 4×1 a Cahorros de Holguín como visitante en el Estadio Calixto García, e igualó 1-1 ese play off.

Los artemiseños del mentor Yulieski González sacaron a relucir su pitcheo, arma principal durante toda la fase regular. Y apenas sonaron los poderosos bates rivales.

Sexta victoria de Alberto Ocle, a quien apenas le conectaron dos jits en cuatro episodios, con cinco ponches propinados. El incombustible José Ángel García se acreditó su salvamento número 12.

Por los cazadores hubo jonrón de Dayán García, remolcador de dos carreras. Holguín mostró una improductividad ofensiva no habitual, pues dejaron a 11 corredores en circulación.

El viernes será fecha de traslado para los equipos que jugaron este jueves. Así, apenas habrá mañana un partido entre Leones de Industriales y Mayabeque, en el parque Latinoamericano. El duelo bilateral marcha igualado 1-1.