viernes, enero 23, 2026
Lo último:
Destacadas

Falleció el periodista y analista internacional Walter Martínez

Tomado de Cubadebate

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Pérez Pirela, informó este jueves el fallecimiento del periodista internacional Walter Martínez, figura emblemática del análisis geopolítico en la televisión venezolana.

En un mensaje público, Pérez Pirela destacó que Martínez “consolidó un estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global”, lo que le permitió acercar realidades complejas y distantes a los hogares del país, con una mirada profunda sobre los acontecimientos “en pleno desarrollo”.

Subrayó, además, que su legado permanece en el compromiso con la verdad, la defensa del pensamiento crítico y una postura firme a favor de la soberanía de los pueblos, cualidades que lo convirtieron en referente ético para nuevas generaciones de comunicadores.

En nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del Gobierno Bolivariano, el titular de Comunicación e Información transmitió las más sentidas condolencias a familiares, amigos y colegas del periodista.

“Honramos su memoria, su disciplina y la lucidez que caracterizaron cada una de sus intervenciones”, expresó Pérez Pirela, al despedir a una voz imprescindible del periodismo internacional venezolano.

Tomado de Cubadebate

Tomado de Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Publica noticias y análisis con un tratamiento objetivo de los hechos. Muestra los intereses que el poder global oculta para mantener sus privilegios. UCI, La Habana, Cuba. editor@cubadebate.cu

También te puede gustar

¿Qué sabemos sobre el Parque Científico Tecnológico de Villa Clara?

Tomado de Vanguardia

Falleció el papa emérito Benedicto XVI

Tomado de Cubadebate

Comienza en Cuba Jornada de Solidaridad con Puerto Rico

Tomado de Prensa Latina

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *