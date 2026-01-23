Falleció el periodista y analista internacional Walter Martínez

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Pérez Pirela, informó este jueves el fallecimiento del periodista internacional Walter Martínez, figura emblemática del análisis geopolítico en la televisión venezolana.

En un mensaje público, Pérez Pirela destacó que Martínez “consolidó un estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global”, lo que le permitió acercar realidades complejas y distantes a los hogares del país, con una mirada profunda sobre los acontecimientos “en pleno desarrollo”.

Subrayó, además, que su legado permanece en el compromiso con la verdad, la defensa del pensamiento crítico y una postura firme a favor de la soberanía de los pueblos, cualidades que lo convirtieron en referente ético para nuevas generaciones de comunicadores.

En nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y del Gobierno Bolivariano, el titular de Comunicación e Información transmitió las más sentidas condolencias a familiares, amigos y colegas del periodista.

“Honramos su memoria, su disciplina y la lucidez que caracterizaron cada una de sus intervenciones”, expresó Pérez Pirela, al despedir a una voz imprescindible del periodismo internacional venezolano.