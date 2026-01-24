sábado, enero 24, 2026
Lo último:
Deportes

INDER Caibarién realizó balance de trabajo del 2025

Oneldys Santiago

Los trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Caibarién efectuaron el balance anual de su quehacer durante el 2025, en un encuentro donde se analizaron logros, deficiencias y proyecciones para el presente año.

Más allá de los resultados en los principales departamentos, actividades deportivas y programas de “Deporte para Todos”, el debate se centró en las preocupaciones de entrenadores y especialistas. Entre los temas más discutidos estuvieron la insuficiente vinculación entre el INDER y el Ministerio de Educación (MINED), la carencia de recursos materiales y humanos, así como las dificultades para garantizar la recreación y la cultura física en la comunidad.

En la reunión, que contó con la presencia de representantes del Gobierno y el Partido, el director del sectorial municipal de deportes, Alberto Hernández Hernández, subrayó la importancia de conocer y aplicar a profundidad la nueva Ley del Deporte en Cuba, como vía parat encarar con mayor solidez el 2026.

A pesar de las limitaciones económicas y el impacto del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, Caibarién logró un desempeño destacado en el deporte escolar y pioneril alcanzando el 4to lugar de un potencial de 9no, con un total de 36 medallas en diferentes disciplinas y la participación de 56 atletas en la Escuela de Iniciación Deportiva.

El compromiso expresado por los trabajadores del INDER es continuar prestando servicios de calidad a la población, con el propósito de elevar la calidad de vida de los caibarienenses y consolidar el deporte como derecho y conquista social.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Enrique Oduardo, por siempre el número 14

Ernesto Arsenio Hernández Palencia

Afide 2023 promete intercambios de alto nivel

Tomado de JiT

Convocan en Caibarién al campeonato municipal de fútbol inclusivo

Oneldys Santiago

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *