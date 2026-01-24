INDER Caibarién realizó balance de trabajo del 2025

Los trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en Caibarién efectuaron el balance anual de su quehacer durante el 2025, en un encuentro donde se analizaron logros, deficiencias y proyecciones para el presente año.

Más allá de los resultados en los principales departamentos, actividades deportivas y programas de “Deporte para Todos”, el debate se centró en las preocupaciones de entrenadores y especialistas. Entre los temas más discutidos estuvieron la insuficiente vinculación entre el INDER y el Ministerio de Educación (MINED), la carencia de recursos materiales y humanos, así como las dificultades para garantizar la recreación y la cultura física en la comunidad.

En la reunión, que contó con la presencia de representantes del Gobierno y el Partido, el director del sectorial municipal de deportes, Alberto Hernández Hernández, subrayó la importancia de conocer y aplicar a profundidad la nueva Ley del Deporte en Cuba, como vía parat encarar con mayor solidez el 2026.

A pesar de las limitaciones económicas y el impacto del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, Caibarién logró un desempeño destacado en el deporte escolar y pioneril alcanzando el 4to lugar de un potencial de 9no, con un total de 36 medallas en diferentes disciplinas y la participación de 56 atletas en la Escuela de Iniciación Deportiva.

El compromiso expresado por los trabajadores del INDER es continuar prestando servicios de calidad a la población, con el propósito de elevar la calidad de vida de los caibarienenses y consolidar el deporte como derecho y conquista social.