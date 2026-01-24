Realizan concurso municipal «Sabe más quien lee más»

Con un homenaje a José Martí Pérez, en vísperas del aniversario de su natalicio, se desarrolló la edición municipal del concurso «Sabe más quien lee más» en Caibarién. El evento tuvo como sede la escuela primaria que lleva el mismo nombre del Héroe Nacional.

Los estudiantes concursantes presentaron exposiciones sobre diversos escritores, demostrando un conocimiento que abarcaba varias de sus obras. A través de resúmenes, citas y análisis, abordaron la creación literaria de figuras como la cubana Dora Alonso, el brasileño Paulo Coelho, y los nacionales Onelio Jorge Cardoso y Nersys Felipe, entre otros.

En el concurso se reconoció el talento de los alumnos y la labor de los educadores. En este se destaca el premio especial a la alumna Ahinoa Hernández Alarcón de la escuela Pablo Agüero Guedes, como el mejor trabajo presentado en la jornada.

Posteriormente en un matutino en cada institución educativa, se premiará a los maestros seleccionados a nivel municipal como los mejores promotores de lectura, así como, se otorgará un reconocimiento especial a los docentes distinguidos como «Maestros Martianos».

La actividad que contó con la participación de todos los centros educativos del municipio, culminó reafirmando el valor de la lectura como pilar fundamental de la educación. El evento sirvió como un puente entre los clásicos de la literatura y las nuevas generaciones, fomentando el hábito de leer y el análisis crítico desde las edades más tempranas.