Cuba proyecta su taekwondo rumbo a Santo Domingo 2026

Pretende conseguir resultados relevantes en República Dominicana y participar en el Mundial Juvenil de Taskent 2026, Uzbekistán

La Habana.- EL CAMPEONATO Mundial Juvenil de Taekwondo de Taskent 2026, en Uzbekistán, del 12 al 17 de abril, constituye uno de los principales objetivos de los practicantes del arte marcial coreano en Cuba.

La ruta crítica del primer semestre de recién iniciado año, compartida con JIT por Iván Fernández, presidente de la Federación Cubana de Taekwondo y comisionado nacional, otorga gran relevancia a ese certamen, en una temporada marcada además por los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

«Esos certámenes son nuestros principales objetivos para este 2026», reiteró el maestro 6.º dan y 3.º Kukiwon, al subrayar la importancia de ambos compromisos internacionales para la disciplina en la Isla.

La planificación rumbo a esos certámenes incluye la participación en el clasificatorio centrocaribeño con sede en la propia Santo Domingo, del 7 al 10 de abril.

«Concluido la eliminatoria se quedarán en tierras quisqueyanas para participar en el Open de Santo Domingo (11 de abril) y de ahí, los elegidos viajarán a Taskent», afirmó

El programa contempla también bases de entrenamiento en Aguascalientes, México, y en España, con la presencia de Tania Indira Delgado, referente cubana del poomsae, junto a otros exponentes del combate imaginario.

El taekwondo llegó a Cuba en 1986, introducido por Fernando Jaramillo Trujillo, y desde entonces cada 8 de enero se celebra su aniversario.

«Felicitamos a todos los taekwondocas cubanos por este aniversario que reafirma nuestro compromiso con el desarrollo», expresó Fernández por el 39 aniversario de la disciplina en la Isla.