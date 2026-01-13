JG Almeida: las energías me las da la música

JG Almeida acaba de cumplir 16 años “sonando como se ve” con su propia orquesta. A propósito, conversó con CubaSí sobre sus inicios, el presente y las proyecciones inmediatas de una agrupación que nunca deja de ser joven.

¿Cómo y cuándo te decidiste a crear y dirigir tu grupo?

“Recuerdo que estaba en una fiesta privada con Gente de Zona, terminé el concierto y hubo cosas ahí ese día que no fluyeron, entonces le dije a Alexander: yo terminé ya, él me preguntó que pasaba y le dije que he decidido hacer mi propia orquesta. Me salió eso así de momento, me preguntaba si sería buena la decisión que tomé, pero ya no me sentía en condiciones de seguir en ese grupo. Al otro día, al primero que se lo dije fue a mi papá, me senté con él y le expliqué que quería hacer una orquesta y me dijo, ¿tú estás seguro de lo que quieres hacer? primero tienes que terminar tu carrera y después es que debes empezar un nuevo proyecto y le dije: no, yo creo que estoy listo para empezar, entonces me respondió: bueno, si tú crees que estás listo para empezar, métele, lo único que quiero es que lo hagas bien, terminas tu carrera, haces bien tu proyecto.

“Me reuní al otro día con varios músicos, Palacio fue el primero que llamé y le dije, oye, quiero hacer una orquesta que ¿me acompañas? y me dijo, claro, vamos. Empezamos a buscar un pianista, llegó Edgar Olivera, un excelentísimo pianista y el bajista era El Chiqui comenzamos nosotros cuatro: El Chiqui, Edgar, Palacio y yo. Llamamos a Marcos Alonso, Marquitos, guitarrista, nos fuimos para su estudio a grabar tres demos para lanzarlos. El primero fue “La Farándula”, que lo escribí yo, el segundo fue “Si te Preguntan” un tema inédito de mi papá y el tercero fue un tema que se titula “Yo le cojo la vuelta” de un músico amigo mío que después formó parte de la orquesta como corista”.

“Aquello fue una experiencia única. Nos fuimos para el estudio, empezamos a grabar y yo decía: creo que es por aquí, creo que es por allá, todo el mundo tenía varias ideas, hasta que decidimos llamar a Ceruto. Le hablamos de la idea, él nos acompañó en la producción y así hicimos los tres primeros demos, que empezaron a caminar como pólvora en la calle y nosotros ensayando para el primer concierto. Eso fue principios de agosto del 2009. Me decidí, lo emprendí, lo hice, y el 25 de diciembre fue nuestro primer concierto en la Macumba Habana.

¿Cómo recuerdas ese primer concierto?

«La Macumba se repletó de gente, todo el mundo en la expectativa de qué iba a pasar, qué yo iba a hacer, qué traía. Ya tenía 10 temas montados incluyendo un featuring con El Chacal que se llamaba Gracias a la Vida. Fue un concierto riquísimo, por todo lo alto, y bueno, ya el primero salió ¿ahora qué viene? Entonces, nos programaron en el Salón Rojo del Capri todos los domingos, Alain Daniel tenía los jueves y nosotros cogimos los domingos. Ahí estuvimos casi cuatro años en una peña fija».

¿Fue difícil asumir ese reto de abrirte camino desde cero?

«Sí, me costó bastante trabajo, porque era era un tormento para que me pusieran en la radio, para hacer algún programa de televisión. Recuerdo que en mis inicios Edith Massola fue una de las que más apoyó, me decía: no importa, si no ponen tu música en la radio sigue insistiendo, sigue haciendo música, no te preocupes, algún día tendrán que ponerte y la verdad que me dio tremendo impulso, porque ya había días que a uno se le caen las alas, hasta que un día la pusieron y ya comenzó a caminar por todo el oriente y ya no pararon las contrataciones de nosotros para esa zona del país».



Foto Cubadebate

¿Te llegó a ver tu papá en el escenario, cumpliendo ese sueño?

“No, nunca me vio, porque mi decisión fue en los primeros días de agosto y él fallece el 11 de septiembre, es decir, que estuvimos solamente un mes ahí conversando nosotros de lo que yo quería hacer, ya él estaba enfermito y yo siempre le daba un tema de conversación para sacarlo un poco de su situación, pero bueno, sí pude contarle mis ideas, lo que quería, me dio muchos consejos, incluso partituras suyas, que da ahí escogí el segundo tema que grabé con la orquesta y, bueno, cuando falleció, dije: ahora sí tengo que hacerlo de verdad”.

¿Cuáles fueron esos consejos que te dio tu padre?

“El primero ya lo dije, que si iba a hacerlo, tenía que hacerlo bien. Musicales, que me esforzara, me superara, que buscara una profesora de canto y después de unos años busqué a Carmen Rosa, que fue de gran enseñanza y quedó una amistad lindísima”.

¿Cuánto han significado estos 16 años de trabajo con tu orquesta?

“Creo que lo más importante ha sido mi crecimiento como persona, como artista, como intérprete y las enseñanzas que he recibido de todos los músicos que han pasado por mi orquesta. Unos me dejan tragos amargos, pero otros me dan felicidad, de todo eso hago un complemento y se aprende”.



Foto del Facebook del entrevistado

¿Cuál consideras que es el sello de JG?

“Yo siempre quise tener una mezcla de Carlos Manuel y su Clan, Charanga Habanera y Paulo FG, una mezcla de esos tres, pero que no se pareciera a ninguno y creo que lo hemos logrado, no parecernos a nadie, sino mantener el sello de nosotros”

¿Qué te ocupa ahora mismo?

“Ahora mismo no estoy haciendo ningún disco, sino grabando singles, que creo que están funcionando mejor en estos momentos. Estoy trabajando con Pachy, que hemos hecho una gran empatía en tres o cuatro temas ahí que tenemos desde que decidí buscar una persona que dirigiera todas mis grabaciones, junto con Eloy y Palacio también y estamos trabajando en Mi congo, de la autoría de darián Chacón, tumbador de la Revé; El besito, un tema mío que arregló Pachy y “Pa´qué me invitan”, junto a Maykel Blanco.

«Hay otro tema nuevo, mezclado con música urbana, que también me gusta hacerla, porque hay quien dice: tú eres salsero, tú no puedes hacer reggaetón, tú eres timbero, no puedes hacer reggaetón, no, yo soy músico, fusiono la música como sea, lo mismo con una guaracha, un son, un reggaetón, un reparto, lo que sea. Hicimos también un tema con con Thaly Lage, la que era corista de Belito Buffon, que ahora ya tiene su proyecto en solitario. Y también el tema está riquísimo, estoy esperando que Fernando Produce lo termine para lanzarlo. Hay que meterse en todos los públicos.

«Ando súper bien en Europa y en Perú, que es lo que nos interesa ahora mismo, conquistar ese mercado de Perú. Estoy feliz con lo que estamos haciendo hasta ahora».



Foto del Facebook del entrevistado

Y próximamente estarán en el Festival de la Salsa en Cuba ¿cierto?

«Esta es mi cuarta vez en el Festival de la Salsa. Estuve seis ediciones sin ir, pero nunca es tarde si la dicho es buena. El año pasado tuve la posibilidad de que Maykel me pidió que tocara en la piscina del Hotel Memory, la primera se suspendió por lluvia, tuvimos que tocar al otro día… en fin, pero este año creo que me toca el día principal, el sábado, junto a Brayan Álvarez, Alain Pérez y Maykel Blanco, es decir, que la varilla me la pusieron bien alta, pero ya estoy preparando un repertorio variado, como siempre, yo nunca hago lo mismo arriba abajo y creo que este año voy a dar de qué hablar en el Festival por el repertorio que llevo. No solo será música mía, yo también hago música de otros artistas que me gustan, que me llama la atención cantar su música y lo hago, lo monto con la orquesta y le pongo un show, un espectáculo y es más o menos lo que estoy elaborando para esta décima edición del Festival de la Salsa».

Te esperamos entonces en el Club 500 con toda esa energía que siempre tienes en el escenario…

“Claro, es que eso me lo da la música, verdaderamente es una energía positiva que le transmito a la gente, de alegría, no sé cómo explicártelo, pero cuando estoy arriba del escenario, como que salgo de mí, ¿sabes? Es el momento que tengo para ser yo, no sé, algo así, me salgo completamente de Juan Guillermo que soy habitualmente, aunque sin estar en escena también soy hiperactivo y me gusta el cuero y chucho y todo el mundo se ríe, pero cuando estoy trabajando soy otra persona totalmente”.