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Ministerio de Educación informa sobre inicio de sesiones docentes en todos los niveles educativos

Tomado de CMHW

En correspondencia con la Nota informativa conjunta (MINEM-MTSS) sobre la continuidad del horario de verano y las decisiones adoptadas para el período comprendido del 1 de noviembre de 2026 al 14 de marzo de 2027, el Ministerio de Educación de la República de Cuba comunica que se ajustará el inicio de las sesiones docentes en todos los niveles educativos, conforme al retraso de 30 minutos establecido para la entrada a las escuelas y centros de trabajo.

Las instituciones educativas de la Educación General compartirán con las familias los detalles correspondientes a este ajuste, así como las decisiones que se adopten para garantizar la organización del proceso docente educativo y el cumplimiento del calendario escolar.

Se orienta a las direcciones de las instituciones educativas informar oportunamente a estudiantes, familias y trabajadores, y mantener la atención requerida para el desarrollo normal de las actividades.

Ministerio de Educación de la República de Cuba

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