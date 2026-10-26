Caibarién, algunos apuntes con motivo de su fundación

En 1828 el Teniente Coronel del Cuerpo de Ingeniería José Jaime Valcourt eleva un oficio al intendente en el que explica: «Que sería mucho más ventajoso para su majestad, en vez de invertir en reparaciones de Texisco que se hiciera en la rada caibarienense».

La propuesta fue aprobada y se reinician las obras en Caibarién el 4 de septiembre de 1829.

A partir de este momento comenzó un dilatado proceso de estudio que terminó el 9 de septiembre de 1830 cuando el director de Reales Juntas José Joaquín Collantes informó al Capitán General de la Isla, Francisco Dionisio Vives que el cabildo: «aprobó la idea de ubicar el fondeadero en la ensenada de Caibarién, conocida por las Uvas» en este documento el director de Reales Juntas deja claro el interés de fundar un nuevo pueblo junto al puerto.

Un mes después, el Ayuntamiento recibe la conformidad del Capitán General de que fuera así. A partir de entonces el puerto comienza a convertirse en el centro de la actividad económica fundamental de la zona.

Los primeros vecinos se asientan en el Corral de los Cabrera, y allí se constituyó el primer núcleo poblacional que agrupó un aproximado de veinte pobladores, es así como continúan llegando vecinos al lugar y creciendo el núcleo poblacional inicial, estos construyen sus casas casi todas de guano y yaguas.

Más tarde en 1830 el ayuntamiento de Remedios dio inicio al expediente para formar la nueva población de Caibarién, se empezaron a mercedar solares y comenzaron los litigios y disputas entre los vecinos en relación con el sitio donde debía levantarse la nueva Villa, pues unos querían que se hiciera en la playa de Narciso y otros en la playa de Parrado, se propuso que fuera creada en terrenos cedidos por Don Narciso Justa.

Y en 1832 el nuevo Capitán General Ricafort dispuso que la fundación del pueblo se hiciera en el lugar llamado Narciso por reunir más ventajas para los barcos, pues era menos fangoso y además Justa había ofrecido terrenos para las oficinas públicas, plazas, iglesias, casa del Capitán, cuartel, hospital, entre otros.

Las pugnas seguían y la Junta de Fomento se vio obligada a llegar a un acuerdo: «El centro de la población de Narciso, pero que se permitiera no solo la reparación de casas en el sitio de Parrado, sino que se siguiera la construcción de cuantas quieran fabricar allí»,

Además, encargaba a las autoridades que «velaran porque estas fueran construidas en buen orden, para que gradualmente fueran uniéndose» como efectivamente pasó.

Quedó fundado definitivamente el poblado de Caibarién el 26 de octubre de 1832, en la ensenada de su nombre, fueron aceptadas las donaciones y se levantó acta en la junta de población. Y se acordó la construcción de una calzada desde el punto de embarque hasta San Juan de los Remedios, me refiero al Paseo Martí.

Entre los fundadores del pueblo hoy recordamos a los señores Narciso José de Justa, Braulio Gavilán, Esteban Bauzá, Domingo García Loyola, Miguel Coloma, Pedro de la Rosa, Francisco de la Rosa, Juan de Córdova, Hipólito Escobar, la familia de Cabrera y otros más hasta el número de cuarenta.

Por su constante preocupación y la tenacidad en sus gestiones, además de ofrecer parte de sus terrenos y facilidades económicas para la fundación del pueblo se considera a Don Narciso Justa el fundador de Caibarién.

Bibliografía.

Martínez Fortún , José A. Apuntes históricos de Caibarién. 1952

Colectivo de autores Historia local de Caibarien soporte digital.

Fondos del Museo Municipal María Escobar Laredo

Entrevistas Arquitecta Laura Díaz Cabrera.

Entrevista Arqueólogo Lic. Adrián Menéndez.

Entrevista Master Juan Emerjo Sánchez

Entrevista Lic. Arnaldo de Castro.

Entrevista Lic. Benito Carrera Perez

Imagen: tomada del muro de Facebook de Yudith María Delgado.