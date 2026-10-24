Proyecto Futuro busca nuevas voces
¿Tienes entre 12 y 16 años, te gusta cantar o rapear y tienes algo que decirle al mundo? ¡Esta convocatoria es para ti!
Proyecto Futuro abre sus puertas a nuevos talentos que quieran expresarse a través de la música, formar parte de nuestro coro y demostrar que sus voces pueden contribuir a construir un mundo mejor.
¿Qué buscamos?
Jóvenes con talento e interés por el canto.
Chicos y chicas que disfruten del rap.
Personas con habilidades musicales, creatividad y deseos de aprender, crear y compartir.
¿Qué nos mueve?
Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Promover la educación, la inclusión y la igualdad.
Apostar por un futuro sin violencia.
Crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.
Porque la música es mucho más que arte: es una manera de expresarnos, hacernos escuchar y transformar realidades. Cada voz cuenta, cada talento importa y tú también puedes ser parte del cambio.
Lugar: Centro Habana.
Edad: de 12 a 16 años.
¿Quieres participar? Escanea el código QR del cartel y accede a las bases del concurso para conocer los requisitos y todos los detalles de la convocatoria.
¡AYÚDANOS A QUE ESTA CONVOCATORIA LLEGUE A MÁS JÓVENES!
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Avísales a quienes tengan entre 12 y 16 años y disfruten cantar o rapear.
¡Quizás compartiendo este cartel ayudes a descubrir una de las próximas voces de Proyecto Futuro!
PROYECTO FUTURO
Cantando por un mundo mejor.
Imagen: cortesía del entrevistado.