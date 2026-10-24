Proyecto Futuro busca nuevas voces

¿Tienes entre 12 y 16 años, te gusta cantar o rapear y tienes algo que decirle al mundo? ¡Esta convocatoria es para ti!

Proyecto Futuro abre sus puertas a nuevos talentos que quieran expresarse a través de la música, formar parte de nuestro coro y demostrar que sus voces pueden contribuir a construir un mundo mejor.

¿Qué buscamos?

Jóvenes con talento e interés por el canto.

Chicos y chicas que disfruten del rap.

Personas con habilidades musicales, creatividad y deseos de aprender, crear y compartir.

¿Qué nos mueve?

Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Promover la educación, la inclusión y la igualdad.

Apostar por un futuro sin violencia.

Crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Porque la música es mucho más que arte: es una manera de expresarnos, hacernos escuchar y transformar realidades. Cada voz cuenta, cada talento importa y tú también puedes ser parte del cambio.

Lugar: Centro Habana.

Edad: de 12 a 16 años.

¿Quieres participar? Escanea el código QR del cartel y accede a las bases del concurso para conocer los requisitos y todos los detalles de la convocatoria.

¡AYÚDANOS A QUE ESTA CONVOCATORIA LLEGUE A MÁS JÓVENES!

Comparte esta publicación.

Etiqueta a familiares y amigos.

Avísales a quienes tengan entre 12 y 16 años y disfruten cantar o rapear.

¡Quizás compartiendo este cartel ayudes a descubrir una de las próximas voces de Proyecto Futuro!

PROYECTO FUTURO

Cantando por un mundo mejor.

Imagen: cortesía del entrevistado.