sábado, octubre 24, 2026
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Por las infancias

Proyecto Futuro busca nuevas voces

Redacción Digital

¿Tienes entre 12 y 16 años, te gusta cantar o rapear y tienes algo que decirle al mundo? ¡Esta convocatoria es para ti!

Proyecto Futuro abre sus puertas a nuevos talentos que quieran expresarse a través de la música, formar parte de nuestro coro y demostrar que sus voces pueden contribuir a construir un mundo mejor. 🎶🌎

🎵 ¿Qué buscamos?

🎤 Jóvenes con talento e interés por el canto.

🎧 Chicos y chicas que disfruten del rap.

🎹 Personas con habilidades musicales, creatividad y deseos de aprender, crear y compartir.

💫 ¿Qué nos mueve?

🧒🏽 Defender los derechos de niños, niñas y adolescentes.

📚 Promover la educación, la inclusión y la igualdad.

🕊️ Apostar por un futuro sin violencia.

🌱 Crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Porque la música es mucho más que arte: es una manera de expresarnos, hacernos escuchar y transformar realidades. Cada voz cuenta, cada talento importa y tú también puedes ser parte del cambio. 💙✨

📍 Lugar: Centro Habana.

👥 Edad: de 12 a 16 años.

📲 ¿Quieres participar? Escanea el código QR del cartel y accede a las bases del concurso para conocer los requisitos y todos los detalles de la convocatoria.

📢 ¡AYÚDANOS A QUE ESTA CONVOCATORIA LLEGUE A MÁS JÓVENES!

🔄 Comparte esta publicación.

👥 Etiqueta a familiares y amigos.

📣 Avísales a quienes tengan entre 12 y 16 años y disfruten cantar o rapear.

¡Quizás compartiendo este cartel ayudes a descubrir una de las próximas voces de Proyecto Futuro! 🎤🌟

💙 PROYECTO FUTURO

Cantando por un mundo mejor.

Imagen: cortesía del entrevistado.

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