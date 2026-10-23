¿BTS vs los Grammys o inclusión vs competencia?

El pulseo pone sobre el tapete si la ampliación de las categorías crea más oportunidades o si encasillan a los artistas en límites que ya han superado

La competición por los Grammy, organizada por la estadounidense Recording Academy, se ha establecido, como la suministradora de prestigio a nivel global. Aunque, ni de lejos, se proyecte representativa del arcoíris musical mundial. A pesar de sus declaraciones y la ampliación del jurado que elige anualmente las obras premiadas, que aún, en su mayoría, son artistas anglosajones.

La Recording Academy lleva años tratando de adaptarse a la creciente popularidad del K-pop, tampoco están dispuestos a renunciar a sus ídolos, a su fama.

El Grammy, Harvey Mason Jr., contestó de esta manera a la decisión de la banda coreana: “Me entristece saber que BTS ha decidido no participar este año en el proceso de los Premios Grammy, pero como creador musical entiendo y respeto su decisión (…) La categoría de Pop Asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del pop creado en Asia. El espíritu de la nueva categoría es dar un reconocimiento específico a estos importantes artistas. Más categorías significan que el trabajo de más artistas puede ser reconocido”, señaló.

Por demás, tras la retirada de la música de BTS en la 69ª edición de los premios Grammy, Mason Jr. anunció que la Academia de la Grabación «seguirá escuchando a la comunidad musical mundial y trabajando para honrar y celebrar a todos los artistas cuya música conmueve al mundo».

En 2025, “La Academia” amplió su cuerpo de votantes para incluir a varios artistas y productores destacados de Corea del Sur, entre ellos Jungwon, de la banda Enhypen; Woozi y Vernon, de Seventeen; Huh Yunjin, de Le Sserafim; y las seis integrantes de Katseye. La cifra volvió a aumentar este año, cuando los integrantes de las agrupaciones Twice y Stray Kids obtuvieron derecho a voto.

Y en la ceremonia más reciente incluyó importantes nominaciones para Rosé, integrante de Blackpink. Ella abrió el espectáculo con “APT”, su exitoso tema junto a Bruno Mars, con la canción “Golden”, de la película K-Pop Demon Hunters («Las guerreras K-pop»). Esta última se convirtió en la primera canción del género en ganar un Grammy, el premio a la mejor canción escrita para un medio visual. No obstante, habría quedado excluida de la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática, pues la letra está en inglés casi por completo.

Tampoco ha de entenderse que los de la banda BTS rompen del todo, o que “queman las velas” con los Grammys. La agencia de representación de BTS, HYBE, aclaró tácitamente que no era “un boicot de toda la compañía” y que ni el grupo ni la discográfica pidieron a nadie más que hiciera lo mismo.

La moderación es significativa. BTS ha expresado siempre su admiración y respeto por los Grammy, su alegría al ser nominados y posar en la alfombra roja. Más que una reacción ante un desaire, la banda parece reconocer la importancia de pronunciarse antes de que se repita eso de volver a casa sin gramófonos.

Lo que tal pulseo pone sobre el tapete es si la ampliación de las categorías crea más oportunidades de reconocimiento, o si corren el riesgo de encasillar a los artistas en límites que ya han superado.

En definitiva, la fama global de BTS nunca se forjó con una nominación de la Academia estadounidense. Se construyó a través de estadios repletos en todos los continentes, récords batidos en diversos mercados y una comunidad o fandom planetaria, que transformó la relación entre fetiches musicales y sus adoradores.

Para Olivia Bennet, directora sénior de cuentas de relaciones públicas digitales en Go Up, «La decisión de BTS pone a los Grammy en una situación difícil, ya que se suponía que la nueva categoría estaba pensada para ser un reconocimiento. Pero uno de los grupos coreanos con mayor éxito comercial del mundo ha optado por no participar porque no quiere que su trabajo se defina principalmente por la región o el idioma», comenzó diciendo.

«La Academia de la Grabación puede argumentar que una categoría específica brinda a más artistas la oportunidad de ser reconocidos. Sin embargo, la preocupación de BTS radica en lo que esa categoría podría llegar a representar. Si los artistas asiáticos son homenajeados allí, pero permanecen prácticamente ausentes de las categorías de Álbum del Año, Grabación del Año y otros premios importantes, corre el riesgo de parecer menos una oportunidad adicional y más una barrera para su reconocimiento», dijo Olivia.

La publicista reconoció que no todos los artistas comparten la misma opinión que BTS sobre la nueva categoría. Olivia explicó: «Algunos podrían recibir con agrado una categoría que les brinde mayores posibilidades de ser reconocidos por una importante organización de premios estadounidense. Otros podrían preocuparse de que se agrupen de forma demasiado generalizada artistas, géneros y mercados muy diferentes».

«Que BTS se retire no significa que la categoría no pueda funcionar. Significa que los Grammy tendrán que demostrar que crea otra vía de reconocimiento, en lugar de convertirse en un espacio aparte donde se espera que los artistas asiáticos permanezcan», continuó la publicista.

«Si los artistas asiáticos siguen apareciendo en la mayoría de las categorías de los Grammy, el nuevo premio podría percibirse como un reconocimiento adicional. Si la mayor parte de ese reconocimiento termina concentrándose en una sola categoría regional, la objeción de BTS tendrá más peso», señaló.

Lo evidente es el énfasis que se le da a la producción de ídolos, implícito en la definición de la categoría, en detrimento de otros sistemas de producción pop en la región. Y cierto desprecio por la música del sur de Asia, por las manifestaciones más tradicionales del mundo no occidental.

Lo aplastante, como afirma Dorothy Finan de la Universidad de Leeds, es que al hablarse del “éxito global» en los medios de comunicación occidentales, se asume como criterio principal las estadísticas conseguidas en los Estados Unidos. Lo cual no solo ignora que Japón y China son, respectivamente, el segundo y tercer mercado musical más grande del mundo a partir de 2026, sino también pasa por alto el intercambio musical y cultural popular que se ha producido durante mucho tiempo en lejano Oriente.

Si bien los concursantes chinos han tenido una presencia destacada en programas de talentos a nivel asiático para crear grupos de ídolos, el C-pop abarca múltiples subgéneros regionales y lingüísticos con matices que no se reflejan en la descripción de esta nueva categoría. Tal fenómeno ha sido denominado “referenciación interasiática” por el estudioso de los estudios culturales Koichi Iwabuchi.

“La Academia” creó una categoría «inclusiva» que en realidad segrega y limita las posibilidades de los artistas asiáticos de competir en igualdad de condiciones. Voces críticas lo han llamado «ghettoización»: aislar ciertos géneros en categorías separadas para mantener intacto el statu quo de las categorías principales. Desde medios chinos señalaron que «los Grammy simplemente reemplazaron el ‘Urban’ de antes con el ‘Asian Pop’ de hoy», una forma de «inclusión simbólica» con lógica colonial.