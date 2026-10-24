Singapur 2010: mejor actuación de Cuba en Juegos Olímpicos de la Juventud

En la cuarta edición de estas citas, en Dakar, a partir del próximo día 30, la Mayor de las Antillas asistirá en tres deportes: beisbol5, atletismo y judo

La Habana.- La primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 constituye, hasta ahora, la mejor actuación de Cuba en esas citas, cuya cuarta convocatoria tendrá por sede a Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre próximos.

En esa justa, la delegación de la Isla, compuesta por 41 atletas, firmó una fructífera cosecha de 14 medallas; nueve de oro, tres de plata y dos de bronce, válida para obtener un meritorio quinto lugar por países.

Como se vaticinó, el boxeo fue el máximo dueño de cetros (tres, con igual cantidad de representantes), obtenidos por Robeisy Ramírez (54 kg) -quien luego fuera doble campeón olímpico entre mayores-, Irosvany Duvergel (81 kg) y Lenier Eunice Peró (91 kg).

También subieron a lo más alto del podio Leydi Laura Moya (pentatlón moderno), quien en el área Centroamericana y del Caribe dejó huellas de su buen accionar en la categoría mayor; Noruega Lara (400 metros con vallas), Radamé Fabar (triple salto), Ernesto Vila (gimnasta), el judoca Alex Maxell García (100 kg), el canoista Osvaldo Saceiro y el equipo masculino de voleibol.

Maxell, además, obtuvo otra presea dorada como integrante de un equipo mixto de judo, pero no se contabilizó dentro del medallero general oficial.

Los medallistas de plata fueron los luchadores Jesús Conyedo, en el estilo llibre, y Yosvany Peña, en el de grecorromana), y la jabalinista Lismania Muñoz. Ediel Márquez (levantamiento de pesas) y Yuleimy Abreu (taekwondo), tributaron los terceros escaños.

Por naciones lideró República Popular de China (30-16-5), seguida por Rusia (18-14-11) y Corea del Sur (11-4-4). Participaron 204 países, que inscribieron a 3 524 atletas en 26 deportes, y se compitió en 201 eventos.

En las otras dos citas olímpicas para juveniles, y con delegaciones con menor cantidad de atletas, Cuba ocupó el lugar 35 en Nanjing 2014, al cosechar cuatro medallas (2-1-1); y terminó en el escaño 16 en la edición de Buenos Aires 2018, con cota de seis lauros (4-0-2).

Para la justa de Dakar 2026, la delegación cubana inscribió a 12 deportistas, entre quienes se incluyen los ocho integrantes del equipo de beisbol5 (cuatro varones e igual cantidad de muchachas); un cuarteto de ellos acaba de ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano disputado en Barquisimeto. Además, competirán tres chicas en atletismo y una en judo.

Estas justas son auspiciadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) para jóvenes que no excedan los 17 años.