Caibarién rindió homenaje a la Sociedad Cultural José Martí en una jornada dedicada a reconocer la labor de una de las instituciones más comprometidas con la preservación y promoción del ideario martiano en el municipio.

La actividad reunió a integrantes de la organización, representantes de instituciones culturales y educativas, así como a miembros de la comunidad, quienes destacaron el papel de la Sociedad en la formación de valores, el fortalecimiento de la identidad nacional y la divulgación del pensamiento del Héroe Nacional de Cuba.

Durante el encuentro se evocó la trayectoria de la entidad en el territorio y su contribución al desarrollo de proyectos, investigaciones, concursos y acciones comunitarias encaminadas a acercar la vida y obra de José Martí a las nuevas generaciones. Los participantes resaltaron además la vigencia de su legado y la necesidad de continuar fomentando el estudio de su pensamiento en los diferentes espacios sociales.

El homenaje constituyó también una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes, desde la Sociedad Cultural José Martí, mantienen vivo el ideario martiano mediante actividades educativas, culturales y de participación comunitaria, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con los valores humanistas y patrióticos que distinguieron al Apóstol.

La jornada concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo el trabajo de la organización en Caibarién, como garantía para preservar la memoria histórica y promover entre niños, jóvenes y adultos el conocimiento de la obra martiana, esencia de la identidad y la cultura cubanas.

Imagen: tomada de CNTV.