martes, enero 13, 2026
Lo último:
Caibarién

Salvador Valdés Mesa en EPICAI

Redacción Digital

En la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI), inició su visita de trabajo a Villa Clara el vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa.

Aquí, el también miembro del Buró Político del Partido, intercambió con directivos y trabajadores acerca de la producción de esponjas, destinadas fundamentalmente a la cosmética, y cuyo proceso industrial se realiza integramente en esta reconocida empresa de la Villa Blanca.

Acompañado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, respectivamente, Valdés Mesa se interesó además, por el salario que perciben los pescadores y los trabajadores de la industria.

#VillaClaraConTodos

#CMHWLaReinaRadialdelCentro

#SoyVillaClara

#CMHSRadioCaibarién

✍️ Oscar Salabarría

Texto e imagen: tomados del perfil de Facebook de CMHS.

También te puede gustar

Sesionó evento municipal «Por la calidad de la clase» (+Audio)

Alejandra Rojas

Realizan actividades por la Semana Nacional de la Puericultura

Leticia Braojos

Sindicato de Energía y Minas reconoce parque fotovoltaico

Redacción Digital

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *