Enigmas para un octavo lugar en 64 Serie Nacional de Beisbol

Pinar del Río, Cienfuegos y Villa Clara aún tienen posibilidades

La Habana.- ¿FINALMENTE podría decidirse este domingo el octavo y último equipo agraciado para avanzar a la fase de postemporada, en la 64 Serie Nacional de Beisbol?

No tendría nada de particular una respuesta positiva. Al reiniciarse las fechas de recuperación de partidos de la etapa regular, todo podría cerrar con los resultados que tributen los dos compromisos previstos.

Por ese octavo peldaño pugnan cerradamente Vegueros de Pinar del Río, que lo atesora en estos momentos con balance de 39-35, y Elefantes de Cienfuegos, que ya disputó los 75 juegos previstos y se ubica noveno (39-36).

Con la aclaración de que los sureños ganaron el compromiso particular entre ambos.

Sin embargo, Azucareros de Villa Clara (31-35), situado en el onceno peldaño, aún tiene posibilidades matemáticas, aunque bien remotas, pues debe ganar los nueve partidos que le restan por recuperar.

Los duelos de este domingo serán a base de Pinar del Río contra el ya clasificado Holguín, en el Estadio Capitán San Luis –con partido sellado a favor de los anfitriones de 3×0 en el final del cuarto inning–, y Villa Clara ante el ya eliminado Ciego de Ávila, en el parque José Ramón Cepero.

Pinar del Río se adueñaría del octavo boleto a los play off si concreta una victoria contra Holguín y pierde Villa Clara.

Para quedarse con ese añorado cupo, Cienfuegos necesita de una derrota de los vueltabajeros y otra de Villa Clara.

Pero este domingo habrá más que un octavo pasaporte en juego.

Un triunfo de los holguineros les tributaría el segundo lugar de la fase regular y el cupo directo a la IV Liga Élite, para unirse al cuadro de Las Tunas.

Una derrota holguinera, les enviaría al tercer puesto, y entonces elevaría a Matanzas al segundo puesto.

Los siete conjuntos ya clasificados para la postemporada son Las Tunas (primero), Matanzas y Holguín –aún por definir en qué escaño finalizarán–, Mayabeque (cuarto), Industriales (quinto), Artemisa (sexto) y Sancti Spíritus (séptimo).