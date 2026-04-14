Debuta Cuba con triunfo en clasificatorio de polo acuático

Las cubanas se impusieron 14-11 sobre Colombia en el clasificatorio rumbo a Santo Domingo 2026, que se celebra en Cali. La cubana Mairelis Zunzunegui resultó líder goleadora por las antillanas

LA SELECCIÓN femenina de Cuba inició con paso firme el clasificatorio de polo acuático para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al vencer 14-11 a Colombia en la Piscina Olímpica Hernando Botero O’Byrne, de Cali.

El encuentro, disputado este lunes, mostró un ritmo intenso desde el primer cuarto, con alternancia en el marcador y ofensivas muy efectivas de ambos conjuntos.

Las cubanas se apoyaron en la contundencia de su líder, la experimentada Mairelis Zunzunegui Morgan, autora de cuatro goles, y en la versatilidad de Caridad Indiaskys Suárez, quien sumó tres anotaciones en momentos claves.

También destacaron Aliannis Ramírez White, la novata Anyeli Cuba y Surisleidis Haber Suárez, con dos goles per cápita. La ofensiva antillana supo aprovechar las superioridades numéricas, y mostró mayor eficacia en el cierre de cada período (5-1/2-5/1-3/6-2).

«La disciplina táctica fue fundamental para la victoria. La defensa colombiana no logró contener las rápidas transiciones cubanas en los minutos finales», dijo a JIT desde la sede la Ms. C. Nildee Molina, comisionada nacional de polo acuático.

«Varias de las integrantes debutaron internacionalmente. Hace tres años que no se jugaba a este nivel», amplió al otrora polista de equipos Cuba.

Por Colombia sobresalió Sara Vanegas Morales, con cinco goles que mantuvieron a su equipo en la pelea hasta el último cuarto.

Con este resultado, Cuba, que chocará este martes con Costa Rica, suma sus primeros tres puntos en el torneo, que se extenderá hasta el 19 venidero. Para la jornada de hoy está previsto el debut del equipo cubano masculino ante Trinidad y Tobago.