Cuba presente en prestigiosa Olimpiada de Química Mendeléyev

Participa Cuba con dos jóvenes estudiantes cubanos participan en la 60 Olimpiada Internacional Mendeléyev de Química, en Moscú

Dos jóvenes estudiantes cubanos participan en la 60 Olimpiada Internacional Mendeléyev de Química que tiene por sede la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, conoció hoy Prensa Latina.

Además de los competidores de nivel preuniversitario, Leticia María Merlo y Ernesto Alejandro Barrera, el equipo de la nación antillana lo integran el mentor y jefe de delegación Master en Ciencias, Orestes Eduardo Landrove, y el mentor e invitado especial del evento, Doctor Gerardo Manuel Ojeda.

Respecto al evento, Landrove significó que reúne a jóvenes talentos de la especialidad de Química de distintas partes del mundo, y es una competición que tiene como objetivo apoyar a los estudiantes talentosos y popularizar una ciencia tan importante.

Igualmente la Olimpiada Internacional Mendeléyev es una plataforma para fortalecer la cooperación internacional entre los estudiantes y profesores y consolidar la base del conocimiento de futuros ingenieros y científicos.

Ojeda por su parte significó que ya es un mérito de los estudiantes cubanos poder estar entre los competidores de esta 60 edición de la olimpiada de Química, pues es uno de los eventos más complejos que goza de autoridad en el mundo, y en el cual compiten muchas naciones que se destacan por el desarrollo de la citada ciencia.

Igualmente recordó que en las dos últimas ocasiones precedentes, el evento se celebró en China y en Brasil, y este año la sede es la prestigiosa Universidad Lomonosov de Moscú, centro de estudios superiores referente en toda Rusia.

En esta cita 60 de la Olimpiada de Química, que del 15 al 23 de abril se desarrolla en la capital rusa, compiten más de 200 estudiantes de 35 naciones, entra ellas tres países latinoamericanos, además de Cuba: Honduras, Brasil y Costa Rica.

Sobre la competencia propiamente dicha Leticia María Merlo destacó que han tenido una intensa preparación, pero competirán con estudiantes de naciones tradicionalmente fuertes en la especialidad de Química como Rusia, China, Brasil, naciones de la Comunidad de Estados Independientes y del medio Oriente, pero es importante participar y aprender.

Ernesto Alejandro por su parte dijo confiar en que ambos alcanzarán un buen resultado a pesar de lo difícil de la competición, pero darán lo mejor en materia de conocimiento, y se esforzarán para poner en alto el nombre de su país.

La Olimpiada Internacional Mendeléyev de Química se celebra desde 1967 y está reconocida por la Unesco como una de las más prestigiosas por su nivel y cantidad de participantes.