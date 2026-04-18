Oficina de la Unesco en Cuba inicia Jornada de Puertas Abiertas

Esta iniciativa se enmarca en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y las instituciones seleccionadas pertenecen a la zona de El Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución

La Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Cuba abrirá hoy 13 inmuebles patrimoniales al público, en esta capital.

Esta iniciativa se enmarca en el Día Internacional de los Monumentos y Sitios y las instituciones seleccionadas pertenecen a la zona de El Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución.

La Jornada de Puertas Abiertas será de 10:00 a 17:00 hora local; algunas sedes requirieron reserva previa mediante un enlace oficial de la Oficina Regional.

Anne Lemaistre, directora de dicha oficina, afirmó que esta acción traduce el compromiso de la organización con la salvaguardia del patrimonio cultural habanero.

Estudiantes de Historia del Arte y Arquitectura guiarán los recorridos junto a especialistas de la Unesco, quienes acompañarán las visitas a instituciones y residencias.

La lista incluye la Residencia del Embajador Británico, el Ministerio de Cultura y la sede de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, la Unión de Periodistas de Cuba y el Centro Fidel Castro Ruz.

También abrirán el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno, la Federación de Mujeres Cubanas y la sede de la Organización Panamericana de la Salud.

Participarán además la Embajada de la India, la Asociación Cubana de Naciones Unidas, la Casa Estudiantil de la Universidad de La Habana y dos residencias privadas.

Ediciones anteriores de esta iniciativa cultural superaron las mil 400 visitas del público interesado en la arquitectura citadina.