Emprendedores cubanos, justo reconocimiento a quienes tanto aportan

Alrededor del Día mundial dedicado a estos pequeños empresarios han tenido lugar encuentros y ferias para conocer no solo de sus bienes y servicios sino además sus experiencias, preocupaciones y cómo encadenarse mejor con la empresa estatal

El Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril, permitió en nuestro país visibilizar el esfuerzo y aportes a la economía y a la sociedad de trabajadores por cuenta propia, Mipymes, proyectos de desarrollo local, cooperativas y entidades mixtas, de conjunto con empresas estatales.

Alrededor de la fecha han tenido lugar encuentros entre representantes de esas formas de gestión en los que se han expuesto experiencias de asociación público‑privada, casos de éxitos y proyectos como el de colaboración internacional Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible.

Éste lo finanza la Unión Europea y lo implementan el Ministerio de Economía y Planificación y su Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los actores económicos en materia de innovación, emprendimiento, gestión y, cuando corresponda, acceso a mercados internacionales.

De sus avances y retos en medio de no pocas limitaciones objetivas y subjetivas, habló este jueves en La Habana Mara Ramos Lemus, al frente del referido proyecto NAE, durante un encuentro convocado por la Cámara de Comercio con representantes de Mipymes y de empresas cubanas, así como de varios organismos nacionales e internacionales.

Porque en la iniciativa también participan la Cooperación Francesa en Cuba, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de Comunicaciones y Educación Superior y el Banco Central de Cuba.

Entonces se habló de las enormes potencialidades y perspectivas que se abren ahora con el Decreto-ley 114, en aras de una mayor y más efectiva alianza entre las entidades estatales y no estatales.

En las intervenciones y preguntas a protagonistas de casos de éxitos, en sectores tan estratégicos como el agralimentario, se evidenció la prioridad que en el fomento de nuevos negocios se les da a la presencia de jóvenes y mujeres, y al interés de invertir en la producción de alimentos y en las fuentes renovables de energía.

De acuerdo con un reporte de la televisión hace unos días Artemisa desarrolló una feria de negocios que generó alianzas para la comercialización de productos y servicios entre formas de gestión estatal y el sector privado.

El encuentro sirvió como una nueva plataforma para exponer las principales potencialidades de esa provincia.

Justo reconocimiento

Entonces el Día Mundial del Emprendimiento deviene ocasión para reconocer a quienes transforman ideas en valor, enfrentando retos como la adquisición de clientes y la gestión operativa para generar impacto económico.

En tal sentido la Cámara de Comercio se ha propuesto ser un fuerte aliado de los nuevos actores económicos como parte del tejido empresarial cubano.

Como afirma la especialista Doctora Lourdes Sánchez Oramas en un artículo sobre emprendimiento social el entorno nacional actual presenta una combinación compleja de limitaciones económicas, dualidad monetaria, escasez de insumos, restricciones financieras y efectos persistentes de crisis recientes.

A pesar de ello —o precisamente por ello— afirma Lourdes- surgen emprendimientos enfocados en dar soluciones innovadoras a necesidades reales, los cuales no solo se integran a los lineamientos del desarrollo nacional, especialmente el Plan de Desarrollo 2030, sino que también se posicionan como motores de justicia social, inclusión y fortalecimiento comunitario.

Su propósito va más allá de la generación de ingresos: buscan transformar vidas, reducir desigualdades y crear oportunidades donde antes no existían, en tanto generan empleo, dinamizan la economía local y optimizan recursos en entornos marcados por la escasez.