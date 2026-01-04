domingo, enero 4, 2026
Los colaboradores cubanos en Venezuela están protegidos (+Audio)

Tomado de CMHW

El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor José Angel Portal Mirada, aseguró en su cuenta en X que tras conocer el reciente ataque del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela han mantenido constante comunicación con la dirección de la misión médica cubana en ese país, donde nuestros colaboradores se encuentran.

Escuche y descargue el reporte del enviado especial de la Radio Cubana en Venezuela.

Además, condenó este ataque que es un acto directo contra la Paz y la soberanía venezolana.

