Nuevos restos fósiles confirman a Etiopía como origen de la humanidad

El descubrimiento de fósiles de aproximadamente 100 mil años arroja nueva información sobre los primeros Homo sapiens

La Autoridad del Patrimonio Etíope (EHA) anunció el descubrimiento de fósiles de Homo sapiens, de aproximadamente 100 mil años de antigüedad, en la zona de Awash Medio, en la región de Afar, se conoció hoy.

Los hallazgos, obtenidos mediante una extensa investigación arqueológica, aportan información nueva e importante sobre la evolución humana y los primeros estilos de vida de los humanos.

El estudio, dirigido por el arqueólogo etíope Yonas Beyene, reunió a científicos de 24 países y se llevó a cabo durante varios años. Según los datos de la investigación, los descubrimientos ofrecen pruebas significativas que refuerzan el papel central de Etiopía en los orígenes de la humanidad.

El director general de la EHA, Abebaw Ayalew, declaró que los fósiles contribuyen a llenar una laguna histórica en la comprensión de la evolución humana en África, en particular en el periodo comprendido entre 900 mil y 200 mil años atrás.

Ayalew señaló además que la investigación reveló evidencias relacionadas con los orígenes del Homo sapiens, incluyendo herramientas de piedra utilizadas por los primeros humanos y una amplia variedad de restos animales.

Por su parte, Beyene explicó que un artículo científico sobre los hallazgos arqueológicos y paleoantropológicos del sitio de Halibi, en el Valle del Rift (norte) fue publicado en la reconocida revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Detalló que el estudio proporciona nuevas perspectivas sobre los estilos de vida humanos y las condiciones ambientales de hace 100 mil años.

El descubrimiento de miles de herramientas de piedra cuidadosamente elaboradas y utilizadas para múltiples propósitos ofrece evidencia importante del nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por los primeros humanos durante ese período, recalcó.

Reveló además el hallazgo de restos de simios, monos, animales con cuernos, roedores y aves, lo que indica que la zona, ahora árida, fue en su día un entorno exuberante y boscoso. Estos descubrimientos apuntan a condiciones ecológicas favorables y a una presencia humana activa en la antigua cuenca del río Awash, agregó.