El Punto Cubano, cada diciembre y cada día

No hace mucho, un grupo de cultores del Punto Cubano fue condecorado con la Distinción por la Cultura Nacional.



Foto: tomada del perfil en Facebook de Marisol Guillama

Dicho reconocimiento fue también una manera de conmemorar que un diciembre, hace ya ocho años, ese género musical fue inscrito por la UNESCO en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Foto: tomada de cubaplusmagazine.com

Por eso, vale este último mes del año rendirle un breve tributo al Punto Cubano recordando que esa expresión poética y musical de los guajiros de esta tierra expresada en décimas “…propicia el diálogo y expresa los sentimientos, conocimientos y valores de las comunidades que lo practican”, según el comunicado divulgado por la UNESCO.

Los orígenes del igual conocido como Punto Guajiro se remontan a las tradiciones musicales de Andalucía y Canarias en España, consolidándose como género en Cuba a partir del siglo XVIII.

Se interpreta con instrumentos como la guitarra española, el tres, el laúd y el triple; además, claves y maracas.



Foto: Juan Carlos Borjas

El Punto Cubano, que ha trascendido las fronteras rurales, sentó las bases para el surgimiento de otras formas y géneros musicales en esta geografía, como el montuno, la guaracha, el changüí, el sucu-sucu y el son.



Foto: tomada de cadenahabana.icrt.cu

Con la autenticidad de su poética y melodía, ha cantado a la historia cubana, desde la manigua redentora hasta el presente.