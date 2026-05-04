Convocan en Cuba a gran concurso internacional de ballet

El certamen busca reunir a talentos de todo el mundo para promover la excelencia artística, el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas generaciones de bailarines

La Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, de Cuba, convocó hoy al Grand Prix de La Habana 2026, un concurso internacional previsto para celebrarse en esta capital, del 13 al 19 de julio.

Según refiere el director de la institución, Dani Hernández, el certamen busca reunir a talentos de todo el mundo para promover la excelencia artística, el intercambio cultural y el desarrollo de nuevas generaciones de bailarines.

La cita es heredera de los eventos competitivos realizados en Cuba a lo largo de décadas, con el asesoramiento de Alicia Alonso, Fernando Alonso y Ramona de Sáa, entre otros maestros esenciales de la escuela cubana de ballet, a fin de continuar desarrollando talentos con una visión global.

De acuerdo con la convocatoria, podrán inscribirse bailarines de todas las nacionalidades, de 9 a 20 años de edad, hasta el 7 de junio.

Las categorías abarcan: Principiantes, Pequeños, Infantil, Juvenil y Avanzada, mientras el repertorio a presentar comprende las modalidades: Variaciones y Pas de deux, de obras del repertorio clásico tradicional referidas en las Bases del evento y la interpretación de una pieza contemporánea a libre elección.

Todos los detalles de la cita pueden consultarse en las redes sociales de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, que prometió revelar pronto los nombres del jurado internacional y otros datos como los premios, entre los cuales aparecen becas, pasantías y cursos intensivos en diversos países.